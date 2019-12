L'application de chat ToTok révélée comme outil d'espionnage, supprimée de l'App Store – .

Apple a supprimé ToTok de l'App Store après une évaluation des informations classifiées et un New York Times L'enquête a révélé que l'application était un outil d'espionnage utilisé par les Émirats arabes unis.

L'application de chat, qui est devenue la semaine dernière l'une des applications sociales les plus téléchargées aux États-Unis, s'est révélée fournir des données personnelles très sensibles au gouvernement des Émirats arabes unis…

le NYT Selon la pièce, la popularité de ToTok a été établie pour la première fois aux EAU, où d'autres applications de messagerie sont interdites, mais a depuis pris son envol aux États-Unis et ailleurs.

Il est présenté comme un moyen simple et sécurisé de discuter par vidéo ou par SMS avec des amis et la famille, même dans un pays qui a restreint les services de messagerie populaires comme WhatsApp et Skype.

Mais le service, ToTok, est en fait un outil d'espionnage, selon des responsables américains familiers avec une évaluation des renseignements classifiés et une enquête du New York Times sur l'application et ses développeurs. Il est utilisé par le gouvernement des Émirats arabes unis pour essayer de suivre chaque conversation, mouvement, relation, rendez-vous, son et image de ceux qui l'installent sur leur téléphone.

ToTok, introduit il y a quelques mois seulement, a été téléchargé des millions de fois sur les boutiques d'applications Apple et Google par des utilisateurs du Moyen-Orient, d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Nord. Alors que la majorité de ses utilisateurs se trouvent aux Émirats, ToTok a bondi pour devenir l'une des applications sociales les plus téléchargées aux États-Unis la semaine dernière, selon le classement des applications et App Annie, une firme de recherche […]

Une analyse technique et des entretiens avec des experts en sécurité informatique ont montré que la société derrière ToTok, Breej Holding, est très probablement une société écran affiliée à DarkMatter, une société de cyberintelligence et de piratage basée à Abu Dhabi où des responsables du renseignement émirati, d'anciens employés de la National Security Agency et d'anciens Des agents du renseignement militaire israélien travaillent.

DarkMatter est sous F.B.I. enquête, selon d'anciens employés et responsables de l'application des lois, sur d'éventuels cybercrimes. L'évaluation du renseignement américain et l'analyse technique ont également lié ToTok à Pax AI, une société d'exploration de données basée à Abu Dhabi qui semble être liée à DarkMatter.

Le siège social de Pax AI opère à partir du même bâtiment d'Abu Dhabi que l'agence de renseignement des Emirats, qui était jusqu'à récemment l'endroit où DarkMatter était basé [photo ci-dessus].