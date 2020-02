L’application de messagerie ToTok revient discrètement sur le Play Store après avoir espionné des accusations (mise à jour: recommencé)

TikTok a récemment fait les manchettes au sujet de problèmes de sécurité, et le même nom, «ToTok», était dans le même bateau. ToTok est une application de messagerie qui a été supprimée des magasins d’applications d’Apple et de Google après des allégations selon lesquelles elle était utilisée comme outil d’espionnage, et qui est maintenant revenue discrètement sur le Play Store.

Le New York Times a rapporté le mois dernier que ToTok était utilisé par les Émirats arabes unis pour “suivre chaque conversation, mouvement, relation, rendez-vous, son et image de ceux qui l’installent sur leur téléphone”. Google et Apple ont rapidement retiré l’application de leurs magasins respectifs pendant qu’ils enquêtaient sur les accusations. Bien que ToTok soit toujours absent de l’Apple App Store, il est de retour sur le Play Store.

Google a déclaré à The Verge: “Nous prenons au sérieux les signalements de violations de la sécurité et de la confidentialité. Si nous découvrons un comportement qui enfreint nos politiques, nous prenons des mesures.” Son retour sur le Play Store suggère qu’il n’était pas utilisé comme outil d’espionnage ou qu’une récente mise à jour a supprimé le code incriminé – la dernière version de l’application Android a été publiée le 4 janvier, bien après sa sortie le 19 décembre.

Quoi qu’il en soit, si vous avez des conversations que vous souhaitez garder privées, c’est probablement une meilleure idée d’utiliser simplement Signal.

Eh bien, cela n’a pas duré longtemps. ToTok a de nouveau été retiré du Play Store (comme repéré par 9to5Google), bien que ce ne soit pas clair ce qui a motivé sa dernière suppression.

ToTok n’a pas non plus fait de déclaration publique sur la suppression – son dernier article de blog concerne toujours le retour de l’application sur le Play Store. ToTok reste indisponible sur l’App Store d’Apple.