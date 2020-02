L’application de pare-feu «Lockdown» qui vous permet de bloquer les publicités et les trackers dans toutes les applications se développe sur Mac

Lockdown, une application de pare-feu open source populaire conçue pour permettre aux utilisateurs de bloquer toute connexion à n’importe quel domaine, est désormais disponible pour les Mac en plus des appareils iOS.

Lancé sur l’iPhone en juillet, Lockdown bloque les services de suivi des publicités, les plates-formes d’analyse qui surveillent l’utilisation des appareils, les publicités et bien plus dans toutes les applications que vous utilisez (plutôt que Safari comme la plupart des bloqueurs de publicités). Lockdown sur iOS a bloqué plus d’un milliard de trackers pour les utilisateurs de Lockdown, selon le développeur Rahul Dewan.

Lockdown pour Mac est conçu pour être aussi simple et personnalisable que la version iOS de l’application. L’application est livrée avec une liste préinstallée de domaines recommandés à bloquer pour empêcher le suivi, tels que le suivi Facebook et les options de suivi analytique de sociétés comme Google et Mixpanel, mais des listes personnalisées peuvent également être ajoutées.

L’application est gratuite et comme elle fonctionne sur l’appareil, il n’y a pas de collecte de données utilisateur. Lockdown est conçu par les développeurs derrière Duet Display, et il est monétisé via un service VPN Secure Tunnel en option.

Lockdown peut être téléchargé gratuitement sur le Mac App Store. [Direct Link]

