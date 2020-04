L’application de productivité Todoist ajoute une nouvelle fonctionnalité d’affichage à venir

L’application de productivité populaire Todoist obtient une toute nouvelle fonctionnalité d’affichage à venir pour afficher toutes vos tâches et vos délais en un seul endroit.

Le changement a été annoncé sur le blog de Todoist:

Que vous utilisiez Todoist pour organiser votre vie ou votre travail, rester au fait d’un horaire chargé est sur le point de devenir plus facile avec la nouvelle vue à venir. C’est un aperçu de vos tâches qui simplifie la gestion de toutes vos dates d’échéance en un seul endroit.

Avec la vue à venir, vous pourrez facilement prévisualiser ce qui va suivre, faire glisser et déposer les tâches à de nouvelles dates d’échéance et, finalement, vous sentir plus en contrôle de votre calendrier.