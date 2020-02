L’application de recherche d’Apple obtient la prise en charge d’AirPods Pro pour une étude sur l’audition

Apple a mis à jour aujourd’hui son application Research pour iPhone et iPad afin d’ajouter la prise en charge d’AirPods Pro pour une étude auditive en cours.

Selon les notes de publication d’Apple, l’application prend désormais en charge irAirPods Pro‌ et inclut une expérience VoiceOver améliorée pour ceux qui participent à l’étude de l’audition ainsi que des améliorations de la durée de vie de la batterie sur Apple Watch.

Cette mise à jour comprend de nouvelles fonctionnalités, améliorations et corrections de bugs et est recommandée à tous les utilisateurs:



– Prise en charge de «AirPods Pro» dans l’étude Apple Hearing



– Expérience améliorée pour les utilisateurs de VoiceOver lors de leur participation à l’étude Apple Hearing et au test d’audition



– Amélioration de la durée de vie de la batterie avec la dernière application de mise à jour watchOSApple Research lancée en novembre avec trois études liées au cœur et aux mouvements, à la santé des femmes et à l’audition.

Le test auditif en particulier est conçu pour examiner les facteurs qui affectent la santé auditive, et il est mené en partenariat avec l’Université du Michigan.

Apple recueille des données d’audition au fil du temps pour comprendre comment le son de tous les jours peut affecter l’audition.

.