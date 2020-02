L’application de retouche photo de chambre noire passe au modèle d’abonnement pour les nouveaux utilisateurs

Darkroom a annoncé aujourd’hui qu’il était passé à un modèle commercial basé sur abonnement pour les nouveaux utilisateurs, avec un prix fixé à 3,99 $ par mois ou 19,99 $ par an. Une option d’achat unique de 49,99 $ est également disponible. Un abonnement donne accès à tous les filtres et outils de Darkroom, ainsi qu’à toutes les nouvelles fonctionnalités ajoutées ultérieurement.

Dans un article de blog expliquant la décision, Darkroom indique que les utilisateurs existants continueront d’avoir accès gratuitement à toutes les fonctionnalités premium de l’application. Pour les nouveaux utilisateurs, Darkroom espère que le modèle d’abonnement augmentera ses revenus afin qu’il puisse embaucher plus de personnes et investir plus lourdement dans son infrastructure.

L’application de retouche photo populaire pour iPhone et iPad a également été mise à jour vers la version 4.4 avec de nouvelles fonctionnalités, y compris un outil de tatouage, une sélection d’icônes d’application personnalisées et un résumé d’exportation de photos:

– Sélecteur d’icônes:

Ça ne fait pas de mal d’avoir un peu de plaisir de temps en temps 🙂 Ceux qui nous suivent depuis un certain temps savent que chaque année, nous avons tendance à donner à notre marque une grande refonte pour refléter les changements majeurs de l’application. Vous pouvez maintenant choisir parmi d’anciens favoris ou de nouvelles interprétations amusantes de notre icône.

– Exporter le filigrane:

Outil de filigrane complet qui vous permet de définir un filigrane de texte ou d’image et de contrôler sa taille, son emplacement, son opacité et même sa police de caractères. Forme de protection plus explicite, en particulier dans un monde dominé par les médias sociaux où les images sont souvent partagées sans crédit.

– Résumé d’exportation:

Vous pouvez maintenant voir un bref résumé de vos options les plus importantes lors de l’exportation d’une photo, telles que le type et la qualité du fichier d’exportation, la protection des métadonnées de filigrane ou de copyright, etc.

Darkroom est disponible sur l’App Store pour iPhone et iPad. .