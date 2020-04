L’application de suivi des contacts coronavirus en France peut ne pas être basée sur la norme Apple-Google – .

L’application de suivi des contacts coronavirus en France peut ne pas être basée sur la norme privée Apple-Google.

L’application StopCovid est toujours en cours d’élaboration et pourrait être déployée dans un proche avenir.

Des rapports contradictoires alimentent la confusion au sujet de la position de la France sur l’application numérique de suivi des contacts COVID-19.

Les gouvernements du monde entier cherchent à ouvrir lentement leurs économies maintenant que plusieurs pays ont dépassé le pic de la nouvelle maladie des coronavirus. Mais des questions demeurent sur la façon de procéder. La distance sociale ne disparaîtra pas pour de bon et la vie ne reviendra pas à la normale. Il n’y a toujours pas de médicament pour traiter COVID-19, et certains vaccins pourraient être disponibles cet automne dans le meilleur des cas. Et même alors, les premiers vaccins ne pourraient être déployés qu’en cas d’urgence. C’est pourquoi les tests de coronavirus devront se poursuivre jusqu’à ce qu’il y ait une guérison, et les mesures de recherche des contacts devront être considérablement améliorées pour contrôler les épidémies lorsque le virus revient dans une communauté.

Apple et Google ont créé la base d’une application pour smartphone respectueuse de la vie privée qui fonctionne sur iPhone et Android pour informer les utilisateurs qu’ils peuvent avoir été exposés à quelqu’un qui a par la suite été testé positif pour COVID-19. Cependant, tout le monde n’est pas satisfait de la méthode Apple-Google de traçage numérique des contacts des coronavirus. Le Royaume-Uni a déjà confirmé qu’il voulait y aller en utilisant un autre type d’application Bluetooth qui lui permet de conserver les données des utilisateurs sur ses propres serveurs. L’Allemagne, quant à elle, a abandonné l’approche moins privée et a déclaré qu’elle adopterait le modèle Apple-Google qui ne stocke qu’une quantité limitée de données sur les serveurs centraux, données qui ne contiennent aucun détail permettant d’identifier les utilisateurs. La France est l’autre grand obstacle européen qui pourrait vouloir effectuer seul le traçage des contacts avec les coronavirus. Mais on ne sait toujours pas s’il ira de l’avant avec sa propre application ou s’il utilisera l’API Apple-Google.

Nous avons déjà expliqué comment Apple et Google envisagent de protéger votre vie privée, et les deux géants de la technologie ont apporté quelques modifications importantes à l’application, répondant à la fois à la confidentialité persistante et aux préoccupations scientifiques. Certaines personnes souhaitaient une meilleure protection de la vie privée, tandis que d’autres souhaitaient davantage de fonctionnalités qui réduiraient le nombre d’avertissements faussement positifs. Depuis lors, Apple a publié la première version bêta de l’iPhone qui comprend la nouvelle application de suivi des contacts, et nous pourrions bientôt la voir en action dans les pays qui commencent à rechercher des contacts avec l’utilisation de téléphones.

Les plans de la France ne sont toujours pas clairs. Un rapport d’Euronews a déclaré mercredi que “les députés français ont approuvé le lancement d’une application de traçage COVID-19, dans le cadre d’un large éventail de mesures visant à faciliter un verrouillage national.”

L’application en question s’appelle StopCovid et sera «l’une des premières du genre» à être lancée en Europe. StopCovid est, bien sûr, l’application que le gouvernement français a construite seule, sans l’aide d’Apple et de Google.

Parallèlement, TechCrunch a rapporté mardi que le Parlement français avait reporté le débat sur l’application de recherche de contacts. Le Premier ministre français Édouard Philippe a déclaré à l’époque que l’application n’était pas encore prête et qu’il serait difficile de vérifier les avantages et les risques de StopCovid.

“Lorsque l’application en cours de développement fonctionne et avant sa sortie, nous tiendrons un débat dédié à StopCovid suivi d’un vote”, a-t-il déclaré, après avoir reconnu les inquiétudes concernant la confidentialité de l’application.

Les Français eux-mêmes semblent confus à ce sujet. Une application StopCovid est un succès sur l’AppStore français, a rapporté jeudi ZDNet France. Cependant, il s’agit d’une application développée pour la Géorgie, pour aider les autorités locales à retracer la propagation du virus à l’aide de smartphones:

Comme l’application actuellement à l’étude en France, elle crée des identifiants anonymes pour chaque utilisateur et stocke toutes les données localement sur son appareil en utilisant un cryptage fort. Contrairement à l’application française, ses utilisateurs peuvent alors décider si, quand et quelles informations ils souhaitent publier. De plus, les utilisateurs peuvent volontairement faire don de leurs données pour soutenir l’analyse scientifique et améliorer la prise de décision gouvernementale.

Avec tout cela à l’esprit, c’est nucléaire ce que la France fera pour la recherche des contacts dans un avenir proche. Mais quelle que soit la décision du pays, cela peut affecter les politiques des autres membres de l’UE.

Source de l’image: Drazen Zigic / Shutterstock

