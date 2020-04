L’application de test du coronavirus au Royaume-Uni pourrait être déployée dans deux à trois semaines

LONDRES – Le Royaume-Uni pourrait commencer à déployer largement son application de traçage des coronavirus en moins d’un mois. Matthew Gould, le chef du NHSX – l’unité de transformation numérique du service de santé, a révélé mardi les progrès aux législateurs britanniques (via .).

Application Coronavirus «Prêt pour un déploiement plus large en deux à trois semaines».

Un essai dans une zone plus petite pourrait commencer «dans les deux prochaines semaines», a déclaré M. Gould au Comité des sciences et de la technologie de la Chambre des communes. En outre, il a déclaré que “sous réserve de sa performance dans les essais et de la zone plus petite de la manière que nous attendons, je m’attendrais à ce qu’il soit techniquement prêt pour un déploiement plus large dans deux à trois semaines”.

L’Allemagne approuve l’approche de suivi des contacts Apple / Google Coronavirus

Il est apparu lundi que le Royaume-Uni s’éloignait d’un modèle décentralisé pour les applications de coronavirus. Cependant, ce n’est pas l’approche préconisée par Apple et Google. Apple aurait travaillé avec NHSX pendant un certain nombre de semaines et cela ne devrait pas changer. L’approche décentralisée est plus économe en énergie, tout en protégeant mieux la confidentialité des utilisateurs – un principe fondamental d’Apple. Une API que les États individuels peuvent utiliser pour créer des applications de suivi des contacts est attendue dans les prochains jours.