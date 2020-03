L’application Deezer ajoute des paroles de musique au mode Chromecast

Deezer n’est peut-être pas le service de streaming musical le plus populaire, mais il s’est taillé un créneau avec sa collection haute fidélité en option et d’autres fonctionnalités. Désormais, les applications Android et iOS ont une fonctionnalité supplémentaire qui pourrait séduire certains: les paroles de la musique apparaissent sur votre téléviseur lorsque vous écoutez de la musique sur un Chromecast.

La fonctionnalité fonctionne exactement comme vous l’attendiez: appuyez sur le bouton Diffuser dans l’application Deezer, sélectionnez votre Chromecast (ou un autre appareil compatible Cast, comme un téléviseur intelligent), et les paroles sur le téléviseur suivront la musique. Spotify le fait déjà avec les Chromecasts, mais uniquement pour les chansons qui prennent en charge la fonctionnalité “ Derrière les paroles ” – la fonctionnalité de Deezer fonctionne censément avec toutes les pistes.

La fonctionnalité est déjà disponible pour les abonnés payants sur les applications Android et iOS, ainsi que pour les abonnés gratuits sur Android. Deezer dit qu’il sera bientôt disponible pour les comptes gratuits sur iOS.