L’application Discord ajoute la barre de navigation inférieure dans le test côté serveur

Discord est l’une des applications de messagerie les plus populaires au monde. Bien que l’application Android n’ait pas beaucoup changé ces derniers temps, quelques mises à jour d’interface sont en cours de test, y compris une nouvelle barre de navigation inférieure.

La nouvelle barre de navigation fait partie d’un test côté serveur qui ne semble pas être lié à une version spécifique de l’application – certains de nos lecteurs l’ont dans la version stable actuelle, tandis que d’autres l’ont reçue dans les versions alpha. Je n’ai pas pu obtenir la barre inférieure du tout sur mon appareil.

La gauche: Conception actuelle; Droite: Nouveau design

L’implémentation de la barre de navigation par Discord est un peu étrange, c’est le moins qu’on puisse dire. Il n’apparaît que lorsque le menu latéral est ouvert, et le bouton le plus à gauche avec l’indicateur non lu ne fait rien lorsque vous appuyez dessus.

Il est possible que la barre de navigation subisse des modifications supplémentaires avant d’être déployée pour tout le monde, ou que Discord se prononce contre un déploiement complet. Nous vous tiendrons au courant.