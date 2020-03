L’application Fichiers sur Chrome OS fait peau neuve dans Material Design

Google adore itérer sur la conception de logiciels, mais il faut souvent un certain temps pour que ses nouvelles idées se répercutent sur tous ses produits. Les principes de Material Design actualisés visibles dans des applications comme Gmail sont présents dans certaines parties de Chrome OS, mais pas dans d’autres. Cela change bientôt, cependant, car le navigateur de fichiers décidément périmé du système d’exploitation est en train d’être actualisé.

L’application Chrome OS Files actuelle se trouve au-dessus de l’application Paramètres, qui arbore déjà la conception mise à jour.

La nouvelle application abandonne les anciens arrière-plans gris en faveur du blanc et ajoute les indicateurs de menu en forme de pilule colorés vus ailleurs dans le système d’exploitation (et dans les autres applications de Google). C’est un changement assez mineur, et semble être entièrement visuel, mais c’est un petit pas vers une expérience plus cohérente.

La nouvelle appli. Image: Chrome sans boîte

Si vous utilisez Chrome OS 82 (ce serait les canaux Dev ou Canary), vous pouvez obtenir le nouveau menu Fichiers maintenant en accédant à chrome: // flags / # files-ng et en le basculant sur Activé.