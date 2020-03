L’application GitHub débarque sur Android et iOS

Github

GitHub est la plate-forme d’hébergement de code numéro un pour des millions de développeurs à travers le monde. La société détenue par Microsoft fournit aux développeurs une pléthore d’outils et de ressources pour lancer leurs projets. C’est encore plus évident maintenant, grâce au dernier ajout de la plate-forme: l’application GitHub pour smartphones.

Aujourd’hui, la société a annoncé la sortie stable de l’application officielle GitHub après plusieurs mois de tests bêta. L’application mobile propose une interface utilisateur claire et simple, avec toutes les cloches et les sifflets que vous attendez d’une version mobile de la plate-forme, y compris une option “Parcourir le code” pour lire le code et partager des liens vers divers fichiers.

Maintenant, je ne suis pas développeur, je ne peux donc pas parler du flux de travail de l’application. Mais en ce qui concerne l’apparence, l’application GitHub semble assez propre. La navigation est intuitive et rapide, et il y a même un mode sombre intégré pour ceux qui le préfèrent.

L’application présente une multitude de fonctionnalités qui promettent de vous rendre plus productif tout en travaillant en déplacement. Cependant, il n’est pas destiné à remplacer GitHub de bureau.

Il prend en charge la fonctionnalité de geste de balayage familier pour enregistrer les tâches et les marquer comme terminées. Les utilisateurs peuvent parler et collaborer avec leurs coéquipiers sans avoir besoin d’être devant leur ordinateur. En outre, la fusion des demandes d’extraction est aussi simple que de sélectionner chacune d’elles et d’appuyer sur un bouton.

Si vous êtes développeur et que vous souhaitez essayer l’application GitHub, vous pouvez la télécharger sur le lien ci-dessous. Si vous utilisez iOS, ce n’est pas un problème. Il existe également une application mobile GitHub pour vous.

