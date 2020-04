L’application Google Phone est désormais disponible sur le Play Store pour certains téléphones non Pixel

L’application Google Phone est un logiciel en constante évolution que de nombreux utilisateurs préfèrent aux numéroteurs tiers. Malheureusement, Google a toujours limité l’utilisation de l’application aux téléphones Pixel et Android One, ce qui a conduit à plusieurs APK modifiés et à des solutions de contournement pour d’autres types de téléphones. Heureusement, l’application Téléphone est maintenant disponible sur le Play Store pour une multitude d’appareils non de marque Google.

Bien que tous les appareils ne soient pas en mesure de trouver le téléphone sur le Play Store – les appareils Samsung et OnePlus, en particulier, ne peuvent pas le rechercher ou l’installer – un certain nombre de rapports ont constaté que plusieurs téléphones tiers sont désormais en mesure de rechercher et installez l’application. Jusqu’à présent, le Zenfone 6, l’Oppo Find X2 Pro et le LG V60 sont confirmés comme pouvant le télécharger.

La liste Play Store de l’application Téléphone sur un Oppo Find X2.

XDA a creusé plus profondément et a constaté que l’application Téléphone nécessite que la bibliothèque partagée du numéroteur soit présente sur le téléphone, ce qui n’est pas le cas sur les appareils Samsung et OnePlus. Si vous souhaitez voir si votre téléphone est désormais compatible avec le numéroteur, vous pouvez consulter le lien Play Store ci-dessous ou télécharger la dernière version sur APKMirror.