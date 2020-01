L’application Google Phone pourrait bientôt introduire l’enregistrement des appels

Un récent démontage d’APK effectué par les développeurs XDA a révélé que l’application de numérotation de Google pourrait bientôt être dotée d’une nouvelle fonctionnalité astucieuse – l’enregistrement des appels. Le démontage a été effectué sur la version 43.0.289191107 de l’application Google Phone sur un Pixel 4.

Il a révélé une nouvelle disposition, une icône et quelques autres actifs possibles concernant l’enregistrement des appels dans le numéroteur, y compris un bouton en cours d’appel pour lancer les enregistrements. L’enregistrement des appels n’a pas été possible sur les versions Android d’origine sans enracinement depuis Android 8 Oreo. Les développeurs d’applications de contournement de Google ont utilisé pour activer cette fonctionnalité dans Android 9 Pie, probablement pour des raisons de confidentialité et de sécurité.

Nous ne savons pas pourquoi Google implémenterait à nouveau l’enregistrement des appels dans son application de téléphone native, mais nous ne nous plaignons pas. Par défaut, l’application est disponible sur tous les appareils Google Pixel, les appareils Android One et même les appareils Xiaomi. Si tout va bien, si vous utilisez un appareil compatible, vous devriez voir cette fonctionnalité bientôt.

Malheureusement, les démontages APK ne peuvent pas officiellement vérifier si une fonctionnalité arrive ou non, et cette situation n’est pas différente. Et même si Google le met en œuvre, nous ne savons pas s’il serait limité à certains appareils ou non. Apparemment, c’est une fonctionnalité que les propriétaires d’appareils Xiaomi recherchaient depuis un certain temps, il serait donc logique qu’ils obtiennent la fonctionnalité, bien que ce ne soit que de la spéculation pour le moment.

Et vous? Avez-vous un appareil qui utilise l’application Google Phone et trouveriez-vous utile l’enregistrement d’appels natifs? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.