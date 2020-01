L’application Google Phone pourrait bientôt prendre en charge l’enregistrement des appels téléphoniques – .

Google a mis à niveau toutes ses applications mobiles à un rythme constant au cours des dernières années, mais une application qui n’a pas attiré beaucoup d’attention (et c’est compréhensible) est l’application Téléphone. Trouvé sur Google Pixels, les appareils Android One et certains combinés Xiaomi, l’application Téléphone est l’application que vous utilisez pour passer des appels, mais grâce à la suppression d’un fichier APK d’une récente mise à jour par XDA-Developers, une nouvelle fonctionnalité de l’application pourrait avoir été découvert.

Selon Mishaal Rahman de XDA, la version 43.0.289191107 de l’application Google Phone, qui a été déployée pour le Pixel 4 mardi, a une nouvelle disposition, une nouvelle icône et des chaînes de code qui semblent indiquer qu’il sera bientôt possible de pousser un pendant un appel téléphonique dans l’application Téléphone pour lancer un enregistrement.

Comme le note XDA, il était possible d’utiliser des solutions de contournement pour enregistrer les appels téléphoniques avant Android 9, mais Google les a fermés avec la sortie de la mise à jour Pie en août 2018. Auparavant, Google incluait en fait une API officielle pour l’enregistrement des appels, mais cela fait plusieurs années, et à moins que vous ne possédiez un téléphone Android avec son propre numéroteur personnalisé qui a la capacité d’enregistrer les appels, la seule façon de le faire était de rooter votre téléphone. Mais il semble que la fonctionnalité pourrait enfin faire son retour tant attendu dans un proche avenir, si les chaînes APK sont une indication.

Malheureusement, il existe une autre possibilité qui pourrait laisser les propriétaires d’appareils Pixel et Android One dans le pétrin.

Xiaomi a récemment annoncé que tous ses téléphones vendus en Europe seraient préinstallés avec l’application Google Phone plutôt qu’avec le numéroteur MIUI d’origine de la société. Cela a bouleversé certains utilisateurs, mais Xiaomi a promis que malgré le passage à l’application de Google, l’enregistrement des appels serait “accessible” en 2020, bien qu’il n’ait pas expliqué comment ni précisément quand. Par conséquent, il est possible que Google n’active la fonctionnalité que pour Xiaomi. Cela dit, cela semble peu probable, et une fois que la fonctionnalité a été conçue pour l’application, il ne faudrait pas beaucoup pour l’obtenir sur n’importe quel téléphone.

Dans tous les cas, le bouton d’enregistrement n’a pas encore été activé dans l’application Téléphone, mais si et quand il l’est, nous serons sûrs de vous le faire savoir afin que vous puissiez commencer à enregistrer vos appels téléphoniques sans utiliser un deuxième appareil.

Source de l’image: Zach Epstein, .

.