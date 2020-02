L’application HQ Trivia gameshow ferme ses portes après deux ans de fonctionnement

De temps en temps, une nouvelle application mobile devient populaire du jour au lendemain, semblable à la montée de Flappy Bird ou Trivia Crack. HQ Trivia a rapidement pris de l’importance après sa sortie sur iOS en 2017, et n’est devenu plus populaire qu’après ses débuts sur Android fin 2017. Malheureusement, l’application n’est plus, car la société derrière elle ferme ses portes.

CNN rapporte que HQ, la société derrière le jeu-questionnaire populaire, n’est pas en mesure de lever des fonds supplémentaires auprès des investisseurs pour poursuivre ses opérations. “Les principaux investisseurs ne sont plus disposés à financer l’entreprise, et si efficacement aujourd’hui, le siège social cessera ses activités et passera à la dissolution”, a déclaré le PDG Rus Yusupov dans un e-mail à l’échelle de l’entreprise.

Le message explique également que le siège social a embauché un banquier pour “aider à trouver d’autres investisseurs et partenaires pour soutenir l’expansion de l’entreprise”, et alors qu’un acheteur a été trouvé, l’accord s’est effondré à la dernière minute. Les problèmes financiers de HQ proviennent probablement du fait que l’application Trivia a perdu une grande partie de sa popularité au cours de la dernière année – l’intérêt du public a diminué lentement depuis la mi-2018, selon Google Trends. Il y a eu un pic dans les recherches de l’application à la fin de 2018, mais cela était dû au décès du co-fondateur en décembre.

Google recherche «HQ Trivia» depuis 2017

HQ comptait encore 25 employés à temps plein au moment de sa fermeture. Je souhaite aux employés de HQ la meilleure des chances dans leurs projets futurs, et du côté positif, avoir l’une des applications mobiles les plus populaires de l’histoire récente sur un CV n’est pas trop minable.