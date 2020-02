L’application HQ Trivia n’est plus

En mai 2018, j’ai signalé pour TMO sur une application appelée HQ Trivia. Disponible sur iOS et Android, il a lancé des quiz en direct tous les jours à 15h. Un peu moins d’un an plus tard, les choses n’allaient pas si bien. J’ai mis en évidence un rapport en avril 2019 selon lequel les temps étaient turbulents. Maintenant, HQ Trivia n’est plus.

La disparition de Trivia HQ

HQ Trivia comptait plus de deux millions de joueurs à la fin de 2018, selon BBC News. Il a été nommé l’un des meilleurs jeux gratuits par Apple la même année. En revanche, la diffusion finale était une affaire chaotique. Des présentateurs ivres ont demandé du travail et l’un d’eux a payé le prix de 5 $ de sa propre poche. Il a été partagé entre 523 téléspectateurs. Financé par des investisseurs et des jeux de rachat spéciaux de marques, HQ Trivia a versé 6 millions de dollars en prix au fil des ans.

Annonçant la disparition de son entreprise, le co-fondateur Rus Yusupvo a tweeté:

Avec Colin Kroll, M. Yusupvo a fondé Vine. M. Kroll a été tragiquement retrouvé mort à son domicile en décembre 2018.