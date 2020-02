L’application Office universelle de Microsoft pour iPhone et Android est enfin disponible en téléchargement – .

Si vous utilisez la suite Office de Microsoft sur votre ordinateur portable ou de bureau, il est probable que Word, Excel et PowerPoint soient déjà installés sur vos téléphones et tablettes. Si vous le faites, vous devez les supprimer immédiatement et les remplacer par la toute nouvelle application Office universelle de Microsoft qui propose les trois applications de productivité. L’application est en test depuis novembre, mais est maintenant disponible en téléchargement sur iPhone, iPad et Android.

La meilleure chose à propos de l’application Office est que vous pourrez afficher et modifier vos documents, feuilles de calcul et présentations en un seul endroit, ce qui simplifiera le multitâche entre des applications distinctes.

L’application a été conçue pour tirer parti de la façon dont les gens utilisent les smartphones pour améliorer leur productivité. Par exemple, l’application Office vous permettra d’utiliser votre appareil photo pour créer du contenu, car elle pourra transformer un document en un fichier Word modifiable, et même transformer une photo d’un tableau en une feuille de calcul Excel. Bien sûr, PowerPoint fonctionne également très bien avec les photos, et vous pourrez commencer de nouvelles présentations à partir de la galerie de votre téléphone.

L’application comprendra également un nouveau volet Actions qui incorporera les tâches courantes que vous pourriez rencontrer dans les applications, y compris la prise en charge de la création de PDF, la numérisation de code QR et la signature numérique de documents. La fonctionnalité vous permettra également de transférer des fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur, ou de les partager avec d’autres.

La prise en charge du cloud sera également incluse, afin que vous puissiez extraire vos derniers documents de votre solution de stockage cloud préférée, que ce soit Box, Dropbox, Google Drive ou iCloud.

Une future version d’Office ajoutera des fonctionnalités supplémentaires, notamment la prise en charge de la dictée, ce qui devrait encore améliorer la productivité en déplacement. L’application Office est disponible en téléchargement dès maintenant sur l’App Store et Google Play. S’il n’apparaît pas encore sur votre marché, vous devrez attendre un peu plus longtemps pour l’obtenir.

Source de l’image: Microsoft

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.