L'application Pixel 4 Recorder modifiée est désormais disponible pour la plupart des téléphones Android

Plus tôt ce mois-ci, Google a rendu sa puissante application Recorder compatible avec les anciens smartphones Pixel. Malheureusement, l'application reste toujours incompatible avec les Pixel et Pixel XL d'origine. Il n'est pas non plus compatible avec les smartphones d'autres OEM Android. Heureusement, les développeurs de XDA ont proposé une version modifiée de l'application, qui est non seulement compatible avec les Pixels de première génération, mais aussi avec les téléphones d'autres fabricants.

Étant donné que l'application n'a pas été conçue pour les anciennes versions d'Android, elle ne fonctionnera que sur les appareils exécutant Android Pie ou Android 10. La version modifiée du dernier enregistreur Google fonctionnerait pleinement sur les derniers téléphones de Huawei, Honor, LG , Motorola, Nokia, Samsung et Sony. Si vous possédez un téléphone ASUS, OPPO ou OnePlus exécutant Android 9 Pie ou Android 10, vous pouvez installer l'application sur votre appareil, mais vous ne pourrez pas voir les transcriptions après la sauvegarde de l'enregistrement audio.

Malheureusement, l'application ne fonctionne pas sur les téléphones Xiaomi exécutant MIUI10 ou MIUI 11. Cependant, vous pourrez installer et utiliser l'application sur n'importe quel téléphone s'il exécute une ROM personnalisée basée sur AOSP Android 9 Pie ou Android 10. Vous pouvez télécharger la dernière version modifiée de Recorder v1.1.284 ici. Alternativement, vous pouvez télécharger ici la version officielle non modifiée de la version 1.0.271. Même s'il s'agit d'une version plus ancienne, elle comprend toujours toutes les fonctionnalités clés comme les transcriptions en temps réel ainsi que la recherche audio.