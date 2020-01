L’application Podcast Overcast obtient une grosse mise à jour avec AirPlay 2, Voice Boost 2 et plus

L’application d’écoute de podcasts populaire Overcast a reçu aujourd’hui une mise à jour importante, ajoutant la prise en charge d’AirPlay 2 et plus encore. Cette fonctionnalité, en particulier, a mis du temps à arriver, avec beaucoup de travail pour la faire fonctionner comme le développeur Marco Arment le souhaitait.

À partir d’AirPlay 2, il est important de noter que la fonctionnalité fonctionne avec toutes les autres cloches et sifflets d’Overcast. Cela signifie que Smart Speed ​​et Voice Boost fonctionnent tous les deux, ce que je n’ai jamais vu ailleurs. Avec AirPlay 2, les utilisateurs peuvent écouter des podcasts via des HomePods et d’autres haut-parleurs sans le décalage qui a affligé AirPlay.

Voice Boost 2 est une amélioration de la technologie existante qui permettait aux podcasteurs d’être plus facilement entendus. Et c’était déjà assez génial quand il a été lancé il y a cinq ans.

Voice Boost est une combinaison de compression dynamique et d’égalisation qui peut rendre de nombreux spectacles plus écoutables et normaliser le volume dans tous les spectacles. Cela rend les podcasts produits par des amateurs (y compris beaucoup de mes favoris) plus écoutables dans des environnements bruyants, comme les voitures, où vous auriez sinon besoin de baisser le volume si fort pour entendre les parties calmes que vous souffleriez les oreilles lorsque le plus fort la personne a parlé.

Voice Boost 2 s’appuie sur cela en offrant les mêmes avantages mais avec “une bien meilleure qualité sonore”. Vous pouvez approfondir les mauvaises herbes avec la façon dont cela fonctionne sur le blog d’Arment.

Diffusion en direct du Super Bowl 2020: Comment regarder le gros match gratuitement

Il existe également d’autres changements, notamment la possibilité d’ignorer les intros et outros de podcasts ainsi que le partage de clips à partir de flux privés.

Dans l’ensemble, c’est une excellente mise à jour et une que j’ai testée en version bêta. Si vous êtes un utilisateur Overcast, vous devez vraiment mettre à jour dès que possible. Et si vous ne l’êtes pas, vous devriez peut-être l’être!

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.