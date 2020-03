L’application Podcasts d’Apple propose un contenu Coronavirus et Stay-at-Home

L’épidémie de coronavirus aux États-Unis et dans de nombreux autres pays du monde a laissé des personnes dans les zones touchées coincées à l’intérieur de leurs maisons. Dans cet esprit, l’équipe d’Apple Podcasts a établi des listes de contenu utiles pour ceux qui veulent rester informés sur COVID-19, se détendre avec la méditation ou se divertir.

La section “Coronavirus: Restez informé” de l’application Podcasts sur Mac et iOS propose des mises à jour informatives de fournisseurs de nouvelles réputés, notamment NPR, CNN, BBC et ABC News.

Une section «Cultiver le calme» propose des émissions conçues pour aider les auditeurs à se détendre, avec The Happiness Lab avec le Dr Lauren Santos, Oprah’s SuperSoul Conversations, The Daily Stoic et d’autres options de calme similaires.

Pour ceux qui recherchent du divertissement, la section “Boredom Busters” comprend des podcasts intéressants et intrigants comme Finding Fred, Gaslight avec Chloe Grace Moretz, This American Life, Serial, Homecoming, et plus encore.

Il y a aussi une section Spectacles pour enfants mettant en évidence le contenu destiné aux enfants, avec une gamme de titres éducatifs et amusants à écouter pendant les temps d’arrêt.

Toutes ces collections de podcasts se trouvent dans la section “Parcourir” de l’application Podcasts sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac.

Apple a également lancé une section de couverture spéciale informative dans Apple News, qui vise à fournir des mises à jour sur le coronavirus à partir de sources fiables.

.