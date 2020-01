L’application Pokémon Home pour iPhone et iPad sera lancée en février pour 3 $ / mois ou 16 $ / an

La société Pokémon a fourni aujourd’hui quelques nouveaux détails sur sa prochaine application de service cloud “Pokémon Home” pour iOS, Android et Nintendo Switch. Le service sera lancé en février 2020 pour 2,99 $ (1 mois), 4,99 $ (3 mois) ou 15,99 $ (12 mois).

Si vous payez pour le service, vous pourrez récupérer vos Pokémon des jeux liés et les déposer dans l’application ou les déplacer vers un autre jeu compatible.

Les jeux compatibles incluent Pokémon Sword and Shield et Pokémon: Let’s Go, Pikachu! et allons-y, Évoli !. Vous pouvez également vous connecter à la Banque Pokémon sur Nintendo 3DS, et la connectivité avec l’application Pokémon Go arrivera quelque temps après le lancement.

L’application Pokémon Home ouvre le catalogue des Pokémon disponibles dans les derniers jeux Sword and Shield, en vous permettant de transférer des Pokémon des jeux Nintendo 3DS dans Home, puis dans Sword ou Shield. Une fois que les Pokémon sont transférés de la Banque Pokémon ou des titres Let’s Go vers Sword ou Shield, ils ne peuvent pas être ramenés à leur destination d’origine.

Pokémon Home offre également la possibilité d’échanger avec d’autres utilisateurs à tout moment. En utilisant le Global Trade System, vous pouvez spécifier un Pokémon que vous souhaitez échanger et que vous souhaitez recevoir, et le service vous correspondra avec un entraîneur si vous répondez tous les deux aux critères corrects pour l’échange.

Vous pouvez également créer une salle et échanger des Pokémon entre amis autorisés à rejoindre, avec jusqu’à 20 personnes pouvant se joindre à la fois. De plus, les échanges individuels seront pris en charge avec les utilisateurs à proximité une fois que vous serez devenus amis dans l’application.

Certaines fonctionnalités différeront légèrement entre la version smartphone de Pokémon Home et la version Nintendo Switch. Par exemple, vous ne pouvez échanger des Pokémon que dans l’application pour smartphone, tandis que vous ne pouvez déplacer des Pokémon qu’avec Pokémon Sword and Shield dans la version Switch.

Il y aura également une version gratuite, mais ses fonctionnalités sont limitées. Le plan “Basic” prend en charge 30 Pokémon pour le stockage, tandis que les plans “Premium” prennent en charge 6 000 Pokémon. Pour plus d’informations sur l’application, assurez-vous de visiter le site Web de The Pokémon Company.

