L’application Ring pour Android s’avère être “ remplie ” de trackers de données tiers

Une enquête menée par l’Electronic Frontier Foundation (EFF) a révélé que l’application Ring pour Android est “remplie” de trackers tiers, envoyant un large éventail d’informations personnelles identifiables (PII) aux sociétés d’analyse et de marketing.

L’enquête EFF a révélé que Ring pour Android v3.21.1 envoie les informations personnelles des utilisateurs à quatre sociétés d’analyse et de marketing: Facebook, Branch, AppsFlyer et MixPanel. Facebook reçoit des alertes chaque fois que l’application est ouverte et lors de la désactivation de l’application après le verrouillage de l’écran en raison de l’inactivité. Même si l’utilisateur Ring n’a pas de compte Facebook, le géant des réseaux sociaux reçoit toujours des informations telles que son fuseau horaire, le modèle d’appareil, les préférences linguistiques, ainsi qu’un identifiant unique.

Cependant, la plupart des informations sont envoyées à MixPanel. En plus des informations sur les appareils, l’entreprise reçoit les noms complets, les adresses e-mail et les paramètres des applications des utilisateurs, y compris le nombre d’emplacements dans lesquels les appareils Ring sont installés. MixPanel est également la seule entreprise à être mentionnée dans la liste des services tiers de Ring. . L’avis de confidentialité Ring, qui a été mis à jour pour la dernière fois le 22 mai 2018, note que la société utilise des plateformes d’analyse de données tierces “pour évaluer l’utilisation de son site Web et de ses applications mobiles”.

Plus alarmant, AppsFlyer reçoit les données des capteurs des appareils Ring. Sur son appareil de test, EFF a découvert que l’application Ring envoyait des données du magnétomètre, du gyroscope et de l’accéléromètre. De plus, EFF indique que Ring envoie des informations au service de journalisation des plantages Crashalytics, qui n’a pas été en mesure de déterminer l’étendue exacte du partage de données avec le service.

