L’application Samsung Smart View pour contrôler les anciens téléviseurs ferme ses portes le 5 octobre

Les téléviseurs étaient des appareils que vous pouviez utiliser pendant de nombreuses années sans régression des fonctionnalités, mais cela a changé avec l’avènement des téléviseurs intelligents. Comme pour les téléphones et les ordinateurs, la fonctionnalité «intelligente» de la plupart des téléviseurs modernes a une durée de vie, et Samsung supprime désormais la prise en charge d’une fonctionnalité clé sur certains de ses anciens modèles.

L’application Smart View de Samsung pour Android et iOS fermera ses portes le 5 octobre, selon sa description sur le Play Store (et une fenêtre pop-up reçoit des utilisateurs dans l’application). L’application sert de télécommande pour divers téléviseurs intelligents Samsung et peut également diffuser de la musique, des vidéos ou des photos stockées sur un téléphone / tablette sur le téléviseur.

Cependant, l’application est apparemment devenue de plus en plus cassée au fil du temps. Il y a eu une vague récente de critiques 1 étoile, citant des problèmes avec des déconnexions constantes et de mauvaises performances. Les problèmes de Smart View ne sont pas tous récents non plus – l’application a été réécrite en 2015 pour répondre aux mauvaises critiques de la version précédente.

L’application Samsung SmartThings peut contrôler la plupart des téléviseurs de l’entreprise commercialisés après 2016 (modèles supérieurs à K5500 en 2016, M5500 en 2017), mais cela laisse encore les anciens modèles sans aucun niveau de support. Si votre téléviseur est l’un des modèles concernés et que vous souhaitez toujours partager le contenu de votre téléphone, il est peut-être temps d’acheter un Chromecast.