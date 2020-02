L’application Swift Playgrounds d’Apple arrive sur macOS

Lancée pour iPad en 2016, Apple introduit l’application Swift Playgrounds sur macOS comme une autre plateforme sur laquelle apprendre le langage de programmation Swift.

Terrains de jeux Swift

Apple a créé Swift Playgrounds comme application pour les débutants. L’utilisation de l’application ne nécessite aucune connaissance préalable de Swift et utilise des puzzles pour apprendre les bases du codage.

Swift Playgrounds ne nécessite aucune connaissance en codage, il est donc parfait pour les étudiants débutants, de douze à cent douze. Pendant tout ce temps, vous apprenez Swift, un langage de programmation puissant créé par Apple et utilisé par les professionnels pour créer la plupart des applications les plus populaires d’aujourd’hui. Le code que vous écrivez fonctionne parfaitement lorsque vous vous déplacez entre Mac et iPad.

Vous pouvez trouver l’application dans le Mac App Store.