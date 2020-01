L’application TV de Netflix met les gens en colère – voici les 5 choses que tout le monde déteste le plus – .

Malgré toute la concurrence des goûts de Disney +, Amazon Prime Video, Hulu, et plus encore, Netflix est toujours le service de divertissement en streaming le plus populaire par une très large marge. Et même avec de nouveaux services comme HBO Max et Peacock qui devraient être lancés cette année, la domination de Netflix ne devrait pas être testée de sitôt. Les personnes qui s’abonnent à des services de streaming considèrent généralement Netflix comme le fondement de leur configuration de streaming. S’ils veulent s’abonner à d’autres services comme Disney + ou Apple TV +, ces services sont complémentaires, et non un remplacement pour Netflix. Comme nous le rappelons chaque mois lorsque Netflix publie sa gamme de nouveaux films et émissions de télévision qui seront ajoutés au service – voici chaque nouveau film et série à venir en janvier, par exemple – il n’y a tout simplement pas d’autres services de streaming qui viennent n’importe où proche de la qualité ou de la quantité de Netflix.

Bien sûr, ce n’est pas parce que Netflix est le service de streaming le plus populaire sur le marché et qu’il propose les meilleurs films et émissions originaux que le service est parfait. Rien n’est parfait et Netflix en est loin. En fait, il existe certaines fonctionnalités de Netflix qui rendent les gens fous, et dans cet article, nous allons discuter de cinq des pires.

Un fil sur les fonctionnalités les plus ennuyeuses de l’application Netflix TV est apparu dans la sous-télévision sur Reddit hier soir, et il a explosé. Il avait un score global de plus de 3 300 avec 95% de votes positifs avant que les modérateurs du sous-téléviseur ne décident de supprimer le fil sans autre explication que le message par défaut: «Les modérateurs suppriment les messages des flux pour diverses raisons, notamment pour assurer la sécurité des communautés , civiles et fidèles à leur objectif. “

Vous pouvez toujours lire les 573 commentaires qui ont été laissés par les utilisateurs avant que le fil ne soit verrouillé pour voir à quel point la conversation a été animée. L’essentiel est le suivant: certaines fonctionnalités de l’application Netflix sont carrément horribles, et Netflix les laisse intentionnellement pour diverses raisons. Le message d’origine répertorie cinq problèmes principaux avec l’application de Netflix, et les gens sont généralement d’accord pour dire que ce sont les fonctionnalités les plus ennuyeuses, alors concentrons-nous sur celles-ci.

Aucun moyen de rechercher ou de parcourir par genre

Oui, il existe des moyens compliqués de rechercher dans les catégories de genre cachées de Netflix si vous êtes sur un ordinateur et que vous utilisez des codes secrets ou un plug-in de navigateur. Si vous vous asseyez sur votre canapé, allumez votre téléviseur et que vous souhaitez rechercher un drame policier sur Netflix, vous n’avez pas de chance. Netflix ne vous permet pas de rechercher par genres spécifiques, seulement la liste en constante évolution des catégories disponibles sur l’écran d’accueil… ce qui nous amène au deuxième numéro.

Les catégories d’écran d’accueil changent constamment

Dans quelle mesure l’application Netflix serait-elle meilleure s’il y avait une liste statique de catégories qui apparaissaient toujours dans le même ordre? Mais hélas, les lignes et les titres de l’application Netflix changent à peu près chaque fois que vous l’ouvrez. Netflix semble beaucoup plus intéressé par la promotion de contenus spécifiques que par la recherche de nouveaux contenus que vous souhaitez regarder, et c’est vraiment ennuyeux.

Lecture automatique des remorques pendant que vous naviguez

C’est quelque chose dont les gens se plaignent depuis toujours, et Netflix ne le changera jamais… en quelque sorte. Il existe en fait des versions de l’application TV de Netflix qui ne jouent pas automatiquement les bandes-annonces, comme l’application Netflix qui est installée sur le décodeur Dish’s Hopper 3. Cela pourrait être dû au fait que Dish a forcé la société à désactiver la lecture automatique sur l’écran d’accueil. Dans la plupart des applications Netflix, cependant, les bandes-annonces commencent à jouer avec chaque nouvelle miniature que vous sélectionnez, et c’est une douleur terrible dans le cul.

Pour ceux qui en ont assez, il y a en fait deux choses que vous pouvez faire. L’une consiste à ne pas oublier de mettre le téléviseur en sourdine pendant que vous naviguez (ou d’automatiser l’inhibition avec une télécommande universelle fantaisie), et l’autre consiste à activer le contrôle parental et à créer un code PIN. Cela empêchera tout contenu autre que les émissions pour enfants de lire automatiquement leurs bandes-annonces lors de votre navigation.

Lecture automatique du contenu lorsque vous cliquez sur

Vous voyez un spectacle, un film ou une émission spéciale qui a l’air attrayant et vous voulez en savoir un peu plus? Oups, il commence à jouer dès que vous cliquez dessus. De plus, si vous ne lisez pas le synopsis assez rapidement, il peut être ajouté à votre historique de visualisation, ce qui aura un impact sur vos recommandations à l’avenir. C’est de loin la pire fonctionnalité de l’application Netflix si vous nous le demandez.

Problèmes avec le contenu promu

En parlant de recommandations de contenu, le dernier problème, mais certainement pas le moindre, concerne les émissions et les films que l’application Netflix semble promouvoir. Si vous parcourez la conversation dans ce fil, vous trouverez de nombreuses théories différentes pour expliquer pourquoi Netflix semble promouvoir un contenu spécifique malgré le fait qu’il n’a aucun lien logique avec vos habitudes de visionnage. Certaines personnes pensent que c’est pour extraire les données tandis que d’autres pensent que c’est pour assurer un flux constant de recommandations afin que les gens n’annulent pas leurs abonnements lorsqu’ils ont fini de regarder les émissions à gros prix. Nous ne connaîtrons peut-être jamais la vérité, mais si Netflix essaie de me faire regarder The Circle une fois de plus, je pourrais jeter ma télécommande à travers ma télévision.

