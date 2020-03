L’application YouTube dit au revoir à “Tendance”, bonjour à “Explorer”

Google apporte une légère modification à l’application mobile YouTube. Un nouvel onglet “Explorer” remplacera l’onglet “Tendances”. La refonte est le résultat d’expériences que l’entreprise tente depuis 2018. Le billet de blog annonçant le changement l’explique comme suit:

Avec Explore, vous avez non seulement accès aux vidéos Trending, mais également aux pages de destination pour certaines catégories de contenu populaires telles que les jeux, la musique, la mode et la beauté, l’apprentissage et plus encore – le tout à partir d’un seul endroit.

Malheureusement, il ne semble pas que les utilisateurs puissent créer leurs propres pages de destination, vous n’aurez donc qu’à choisir parmi une liste d’options prédéfinies. J’espère que c’est quelque chose que YouTube envisage d’ajouter à l’avenir.

En plus d’un accès plus facile à vos types de vidéos préférés, le nouvel onglet présente également en évidence les sections “ Créateur à la hausse ” et “ Artiste à la hausse ” pour augmenter l’exposition des YouTubers aux nouveaux arrivants les plus excitants de la plateforme.

Ci-dessous, les deux seront la liste habituelle des vidéos Trending, qui ont également leur propre page de destination en haut, soit dit en passant.

La refonte sera déployée au cours des prochains jours sur les appareils iOS et Android.

