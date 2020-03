L’application YouTube vient d’obtenir un grand changement que vous auriez pu manquer – .

Google a considérablement modifié l’interface utilisateur de l’application YouTube destinée à répondre aux critiques de certains créateurs de contenu indépendants.

La section Tendance s’appelle désormais Explorer et propose son propre menu Tendance. Si vous ne l’avez pas utilisé auparavant, il est probable que vous ne remarquerez même pas la modification du menu.

Cette décision vise à faciliter la découverte de contenu et à aider les créateurs à se faire remarquer plus facilement qu’auparavant.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Cette semaine, Google a considérablement modifié l’interface utilisateur de son application mobile pour Android et iPhone, mais cette décision n’aura pas vraiment d’incidence sur votre expérience. Certaines personnes ne remarqueront peut-être même pas que l’onglet Tendance en bas – c’est le deuxième bouton de menu à partir de la gauche – s’est transformé en un onglet appelé Explorer. Si vous avez remarqué le changement jeudi lorsque Google a commencé à le déployer, vous avez probablement compris que vous pouvez toujours trouver des vidéos tendances, si c’est ce que vous utilisez l’application YouTube pour mobile tous les jours.

Le nouvel onglet Explorer est en préparation depuis plus d’un an, et certains utilisateurs de YouTube ont peut-être repéré le changement il y a longtemps. Le but de la transition vers Explore est de faciliter la découverte de contenu pour les utilisateurs. L’onglet Explorer comprendra désormais plusieurs menus en haut, comme vous le verrez dans l’animation ci-dessous, y compris l’onglet Tendance qui vient d’être supprimé du menu principal, ainsi que des pages de destination vers des catégories populaires comme les jeux, la musique, la mode et Beauté, films et émissions, apprentissage, etc.

La section comprendra également des vidéos de YouTubers montantes, mettant en vedette des vidéos étiquetées Creator on the Rise et Artist on the Rise, avant d’autres vidéos tendances.

Quant à la section Tendances qui fait désormais partie d’Explore, elle affichera les mêmes vidéos tendances à tous les utilisateurs d’un pays ou d’une région. L’onglet vous permettra d’accéder rapidement au contenu populaire de votre région et du monde.

Pourquoi Google a-t-il dû changer le nom de l’onglet Tendances? L’an dernier, il y a eu une certaine controverse à propos de la section Tendances, car certains créateurs pensaient que les algorithmes de Google favoriseraient les grands producteurs de contenu, y compris les réseaux de télévision, plutôt que les créateurs de contenu YouTube réguliers qui n’avaient pas de ressources similaires à leur disposition.

La PDG de YouTube, Susan Wojcicki, a reconnu le problème et a promis une solution à l’avenir. L’onglet Explorer est le correctif qui pourrait satisfaire certains créateurs. Le temps nous dira si l’onglet Explorer de Google fonctionne mieux que Trending. Comme je l’ai déjà dit, le changement ne vise pas à perturber votre utilisation de YouTube. Si quoi que ce soit, vous êtes un robinet supplémentaire loin de la section Tendances. Mais si vous avez ignoré Tendance jusqu’à présent, il est probable qu’Explore soit tout aussi invisible pour vous.

Source de l’image: Valentin Wolf / imageBROKER / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.