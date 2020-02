L’Area 120 de Google lance GameSnacks pour proposer des jeux aux marchés en développement

L’incubateur interne de Google Area 120 a un nouveau projet appelé GameSnacks qui propose des “jeux HTML5 de la taille d’une bouchée, accessibles à tous”. Il a été lancé le 13 février 2020, dans le but principal de proposer des jeux faciles à jouer et à chargement rapide sur les marchés en développement.

Chaque jour, les utilisateurs des pays en développement font l’expérience d’Internet pour la première fois sur un appareil mobile. Souvent, sur ces marchés, cela signifie utiliser un téléphone d’entrée de gamme avec peu de mémoire et fonctionner sur un réseau lent avec des plans de données coûteux.

Ces conditions peuvent conduire à une expérience loin d’être idéale lorsque les applications et les services sont conçus pour des téléphones et des réseaux plus performants. L’un des défis devient alors de construire de nouveaux services pouvant offrir une expérience utilisateur agréable dans ces contraintes.

C’est exactement là que l’équipe Area 120 de Google entre en jeu avec GameSnacks. L’équipe a été fondée par Ani Mohan et Neel Rao et compte six membres au total. Ensemble, ils ont créé un portail Web avec des jeux qui nécessitent peu d’instructions et se chargeront rapidement sur les appareils d’entrée de gamme. Par exemple, le jeu Tower peut être joué sur des appareils avec seulement 1 Go de RAM et se charge en quelques secondes sur un réseau 3G.

Cet exploit a été accompli en compressant les ressources utilisées dans les jeux Web et en ne chargeant que celles qui sont nécessaires, au lieu du jeu entier en une seule fois. Cela permet aux jeux GameSnacks de se charger en quelques secondes, au lieu d’attendre jusqu’à 12 secondes pour les jeux non optimisés. GameSnacks peut même fonctionner sur des connexions aussi lentes que 500Kbps.

GameSnacks s’est associé à Gojek, une plate-forme technologique de premier plan, pour aider à apporter de nouveaux jeux sur sa plate-forme avec le service GoGames. Avec l’aide de Gojek, ils apporteront d’abord des jeux en Indonésie avant de s’étendre à d’autres marchés en Asie du Sud-Est.

Les autres partenaires de GameSnack incluent des développeurs de jeux tels que Famobi, Inlogic Games, Black Moon Design, Geek Games et Enclave Games. Si vous développez déjà des jeux HTML5 ou souhaitez voir votre jeu rejoindre la liste, GameSnacks souhaite que vous preniez contact avec ce formulaire.

Bien que le jeu mobile soit l’objectif principal de GameSnacks, il est construit sur HTML5, ce qui signifie qu’il est disponible sur toutes les plates-formes avec un navigateur Web, y compris votre ordinateur ou vos appareils iOS. À terme, GameSnacks devrait encore se développer en s’associant avec des développeurs pour intégrer ses jeux dans leurs applications.