Larry Tesler, légendaire employé d’Apple derrière la coupe, la copie et le collage, décède à l’âge de 74 ans

Triste nouvelle pour la communauté Apple aujourd’hui. Larry Tesler, un employé d’Apple à long terme, est décédé le 17 février à l’âge de 74 ans.

Les 50 ans de Larry Tesler en technologie

M. Tesler a travaillé chez Apple entre 1980 et 1997. Il est né en 1945 à New York. Il a ensuite étudié l’informatique à l’Université de Stanford. Parmi ses nombreux faits saillants de carrière, il est reconnu pour avoir inventé les fonctions Couper, Copier et Coller que nous utilisons tous tous les jours. En tant que vice-président d’AppleNet et du groupe des technologies avancées d’Apple, il a travaillé sur des projets tels que Lisa et le Newton MessagePad. Ce n’était pas seulement chez Apple que M. Tesler a laissé sa marque. Il avait une vaste expérience dans l’industrie de la technologie sur une période de 50 ans. Au cours de sa brillante carrière, il a travaillé pour Amazon, Yahoo, 23andMe et MINE. Il a également co-fondé ARM, négociant l’accord qui l’a vu dériver d’Apple et a aidé à recruter son premier PDG. M. Tesler a mis fin à sa carrière en tant que consultant.

