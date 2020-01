L’assembleur d’iPhone Foxconn annonce un chiffre d’affaires record en 2019 et prévoit une croissance en 2020

L’assembleur principal d’iPhone Foxconn a enregistré un chiffre d’affaires record en 2019, son résultat le plus élevé de l’année. La société affirme qu’elle s’attend à ce que cette année produise des résultats encore plus solides…

Digitimes rapporte que le chiffre d’affaires du T4 2019 a été la deuxième année consécutive de chiffre d’affaires record.

Foxconn Technology Group (Hon Hai Precision Industry) a annoncé un chiffre d’affaires consolidé de 539,51 milliards NT $ (17,79 milliards US $) pour décembre, en baisse de 10,48% sur le mois et de 12,89% sur un an, tandis que ses revenus pour le quatrième trimestre 2019 atteignaient 1,73 billion NT $, une croissance séquentielle de 25,23% pour atteindre le deuxième record en importance.

Les revenus consolidés de Foxconn ont atteint 5,33 billions de dollars NT pour l’année 2019, en légère hausse de 0,82% sur un an, et un nouveau record historique.

En décembre, les activités liées aux produits d’entreprise, notamment les serveurs et les dispositifs de communication réseau, ont enregistré la meilleure croissance du chiffre d’affaires sur le mois, suivies par les composants et autres activités composées de connecteurs, de châssis et de services, les produits grand public et les produits intelligents, notamment les smartphones, les téléviseurs et les consoles de jeux.

Il s’attend à une “petite” croissance dans la plupart des domaines cette année, y compris l’assemblage d’iPhone, avec une croissance plus importante dans son secteur des serveurs et des réseaux.

Pour 2020, Foxconn est optimiste quant à l’activité de produits liés aux entreprises et s’attend à une forte croissance en glissement annuel pour l’entreprise, tandis que les trois autres entreprises verront toutes une faible croissance des revenus en glissement annuel.

La société a récemment été frappée par une fraude à grande échelle sur iPhone, perpétrée par un certain nombre de ses dirigeants, qui leur aurait rapporté 43 millions de dollars sur une période de trois ans.

