L’assistance Google Pay arrive pour 67 autres banques et coopératives de crédit américaines

Avec toutes les banques et coopératives de crédit locales aux États-Unis, il semble que Google Pay ne cessera de trouver plus pour ajouter du support. Exemple: depuis notre dernière mise à jour à la mi-janvier, Google est allé de l’avant et s’est associé à 67 autres banques et coopératives de crédit aux États-Unis.

Sans plus tarder, voici la liste:

American Heritage Bank (OK)

Arizona Bank & Trust

Auburn University Credit Union (AL)

Banque Availa (IA)

Banque de Belleville (IL)

Banque de Brenham, N.A. (TX)

Banque du comté de Franklin (MO)

Banque du comté de Lincoln (TN)

Bank of Oak Ridge

Caisse de crédit des employés de Bowater

Capital Credit Union

Banque CIBM (IL)

Citizens State Bank (TX)

Clark County Credit Union

Banque nationale Clinton

Banque communautaire côtière (WA)

Cone Credit Union (WI)

Banque de comté (MO)

EmergencyResponders Credit Union

Falcon Internatioal Bank (TX)

Banque d’État des agriculteurs (IA-Mason City)

Banque d’État des agriculteurs de Hamel (MN)

Banque Fayetteville (TX)

Floridacentral Credit Union (FL)

Franklin First Federal Credit Union

Banque d’épargne Fulton (NY)

Banque d’État Garrett (IN)

Banque régionale de Genesee (NY)

Haverhill Fire Department Credit Union (MA)

Illinois Bank and Trust

Banque d’État de l’Iowa (Algona, IA)

Iowa State Bank (Ireton, IA)

Jefferson Security Bank

KC Area Credit Union (MO)

Banque Legence

Logix Federal Credit Union (CA)

Banque d’État de Macon-Atlanta (MO)

Methuen Federal Credit Union (MA)

Mi Bank (MI)

Minnesota Bank & Trust

Money Network Financial, LLC

Multipli Credit Union

Northwest Federal Credit Union (VA)

Banque d’État d’Oostburg (WI)

Orion Federal Credit Union (TN)

Pérou FSB

Phelps County Bank (MO)

Pioneer FCU

Reliance State Bank (IA)

Riverwind Bank (AR)

Sabine State Bank and Trust Company (LA)

Prêteur

St. Mary’s and Affiliates Credit Union (WI)

Banque d’État de Lizton

Sunstate FCU

Banque Tandem (GA)

Tennessee Bank & Trust

Texell CU

La Caisse d’épargne (MA)

La Caisse d’épargne de Wilmington (OH)

TransferWise

United Savings Bank

Union Catholique Fédérale de Crédit (OH)

Banque universitaire (MI)

Union de crédit des employés de l’État de Washington (WSECU)

Western Cooperative Credit Union (ND)

Wisconsin Bank & Trust

Si vous essayez à présent d’accéder à Google Pay, vous pouvez vérifier si votre banque ou caisse populaire est prise en charge ici. Avec près de 2400 partenaires actuels aux États-Unis, nous estimons que vous serez prêt à partir.