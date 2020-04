L’assistance Google Pay arrive pour 78 autres banques et coopératives de crédit américaines (mise à jour: 30 autres)

Avec toutes les banques locales et les coopératives de crédit aux États-Unis, il semble que Google Pay ne cessera de trouver plus pour ajouter du support. Exemple: depuis notre dernière mise à jour à la mi-janvier, Google est allé de l’avant et s’est associé à 67 autres banques et coopératives de crédit aux États-Unis.

Sans plus tarder, voici la liste:

American Heritage Bank (OK)

Arizona Bank & Trust

Auburn University Credit Union (AL)

Banque Availa (IA)

Banque de Belleville (IL)

Banque de Brenham, N.A. (TX)

Banque du comté de Franklin (MO)

Banque du comté de Lincoln (TN)

Bank of Oak Ridge

Caisse de crédit des employés de Bowater

Capital Credit Union

Banque CIBM (IL)

Citizens State Bank (TX)

Clark County Credit Union

Banque nationale Clinton

Banque communautaire côtière (WA)

Cone Credit Union (WI)

Banque de comté (MO)

EmergencyResponders Credit Union

Falcon Internatioal Bank (TX)

Banque d’État des agriculteurs (IA-Mason City)

Banque d’État des agriculteurs de Hamel (MN)

Banque Fayetteville (TX)

Floridacentral Credit Union (FL)

Franklin First Federal Credit Union

Banque d’épargne Fulton (NY)

Banque d’État Garrett (IN)

Banque régionale de Genesee (NY)

Haverhill Fire Department Credit Union (MA)

Illinois Bank and Trust

Banque d’État de l’Iowa (Algona, IA)

Iowa State Bank (Ireton, IA)

Jefferson Security Bank

KC Area Credit Union (MO)

Banque Legence

Logix Federal Credit Union (CA)

Banque d’État de Macon-Atlanta (MO)

Methuen Federal Credit Union (MA)

Mi Bank (MI)

Minnesota Bank & Trust

Money Network Financial, LLC

Multipli Credit Union

Northwest Federal Credit Union (VA)

Banque d’État d’Oostburg (WI)

Orion Federal Credit Union (TN)

Pérou FSB

Phelps County Bank (MO)

Pioneer FCU

Reliance State Bank (IA)

Riverwind Bank (AR)

Sabine State Bank and Trust Company (LA)

Prêteur

St. Mary’s and Affiliates Credit Union (WI)

Banque d’État de Lizton

Sunstate FCU

Banque Tandem (GA)

Tennessee Bank & Trust

Texell CU

La Caisse d’épargne (MA)

La Caisse d’épargne de Wilmington (OH)

TransferWise

United Savings Bank

Union Catholique Fédérale de Crédit (OH)

Banque universitaire (MI)

Union de crédit des employés de l’État de Washington (WSECU)

Western Cooperative Credit Union (ND)

Wisconsin Bank & Trust

Si vous essayez à présent d’accéder à Google Pay, vous pouvez vérifier si votre banque ou caisse populaire est prise en charge ici. Avec près de 2400 partenaires actuels aux États-Unis, nous estimons que vous serez prêt à partir.

11 de plus

Après le lot de 67 nouvelles banques dans la foulée, nous sommes heureux d’annoncer que 11 autres institutions prennent désormais en charge Google Pay. Bien que vous ne souhaitiez pas trop sortir maintenant, il est toujours bon de savoir que vous pourrez utiliser Pay à l’avenir si vous êtes client de l’une des banques suivantes:

Cattaraugus County Bank (NY)

Banque communautaire de Chesapeake (MD)

First Bank (MO)

Banque d’État de Heartland (SD)

Mauch Chunk Trust Company (PA)

Banque d’épargne mutuelle (IN)

MutualOne Bank (MA)

Northwest Bank & Trust Company (IA)

Ancienne banque du Missouri (MO)

RelyOn Credit Union (TX)

Banque d’État de sécurité de Kenyon (MD)

30 banques supplémentaires ajoutées

Le coronavirus n’empêche pas davantage de banques de prendre en charge Google Pay – si quoi que ce soit, le taux semble augmenter. Les développeurs travaillant à domicile doivent voir leur productivité augmenter, bien que les clients bancaires des institutions ci-dessous devront attendre la réouverture des entreprises avant de pouvoir vraiment profiter de l’utilité de Google Pay.

360 FCU

Abbey Credit Union Inc.

Accentra Credit Union

Banque d’épargne américaine

Bank of Tampa

Banque commerciale de Grayson

Community South Credit Union

Cornhusker Bank

Decatur Earthmover Credit Union

Banque équitable

Farmers and Merchants State Bank of Bushnell

First Liberty Bank

Five Star of Maryland Federal Credit Union

Grand Valley Bank

Accueil Banque fédérale du Tennessee

Houston Highway CU

Banque communautaire des investisseurs

Banque nationale historique

Bibliothèque du Congrès FCU

Mid Penn Bank

Caisse de crédit des membres du Midwest

Coopérative de crédit fédérale de North Shore

Providence FCU

Selfreliance Federal Credit Union

La banque du comté de Converse

The Family Credit Union

U.S.Aigle Federal Credit Union

Waterford Bank, NA

Westar Federal Credit Union

White Sands Federal Credit Union