L’Assistant Google déploie des suggestions pour une saisie plus rapide au clavier

Pour les moments où vous ne voulez pas parler à votre téléphone et dire au monde entier que vous allumez votre baignoire ou verrouillez votre porte d’entrée, Google Assistant propose une méthode de saisie au clavier qui vous permet de taper vos demandes à la place. Les suggestions apparaissaient lors de l’utilisation de cette entrée, mais elles ont ensuite disparu entièrement ou pour de nombreuses personnes. Maintenant, ils semblent être de retour pour de nombreux utilisateurs.

Déclenchez simplement Assistant et appuyez sur le bouton du clavier en bas. Vous devriez voir une liste de suggestions. Dans mon cas (capture d’écran la plus à gauche ci-dessous), ce sont mes commandes les plus utilisées tirées de l’historique de mon assistant. Dans le cas de Ryne (capture d’écran en haut de l’article), ceux-ci apparaissent sous le champ de saisie de texte et semblent plus contextuels.

Les suggestions s’améliorent lorsque vous commencez à taper, avec des options de saisie semi-automatique tirées de votre historique des demandes de l’Assistant ainsi que quelques suggestions populaires. Cependant, ils ne semblent pas être intégrés à vos appareils Google Home, donc si vous avez nommé une lampe intelligente “Green Lantern” et que vous commencez à taper “allumer gre …”, vous n’obtiendrez cette suggestion que si vous ‘ai déjà utilisé la commande et elle est enregistrée dans votre historique.

La gauche: Suggestions avant de taper quoi que ce soit. Milieu et Droite: Historique et suggestions de saisie semi-automatique.

Ces suggestions sont en direct pour notre pronostiqueur avec la version bêta de la version 10.97.6 de l’application Google, et aussi pour plusieurs d’entre nous ici à Android Police avec la dernière version 10.97.8 stable. Ils peuvent être déclenchés côté serveur, mais cela ne fait pas de mal de récupérer la version la plus récente de l’application Google sur le Play Store ou APK Mirror pour augmenter vos chances de les obtenir.