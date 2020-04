L’Assistant Google peut vous aider à garder le contrôle de votre stock et de vos finances (mise à jour: ajout d’Amex)

Cette histoire a été initialement publiée le 2019/12/17

10h02 HNT le 17 déc.2019 et dernière mise à jour 2020/04/11

12 h 48 PDTA 11 avril 2020.

Que vous ayez un compte de retraite que vous avez créé et oublié ou que vous soyez un investisseur actif qui passe des commandes à votre table basse, il serait pratique de vérifier votre portefeuille et de faire les choses directement depuis votre haut-parleur intelligent. Google vient de faciliter la tâche avec les nouveaux services de courtage répertoriés dans les paramètres du compte Google.

E * TRADE et TD Ameritrade avaient tous deux déjà intégré Google Assistant. Mais avec la récente version de l’intégration de Fidelity, les trois ont été répertoriés dans les paramètres du compte Google sous l’onglet Services dans le menu Stocks & Brokerages.

Si vous implémentez l’une des intégrations, vous devrez lier les informations de votre compte pour chaque maison de commerce. Ensuite, vous pourrez récupérer certaines informations en donnant à l’Assistant certaines commandes. Chaque service a des commandes différentes qui fonctionneront avec eux.

Pour E * TRADE, vous pouvez dire:

Consultez mon portefeuille E * TRADE

Vérifier mon compte de plan de stock

Vérifiez mon stock Netflix sur E * TRADE

Comment se porte mon portefeuille E * TRADE?

Pour Fidelity, vous pouvez dire:

Comment va mon portfolio?

Demandez à Fidelity mes formulaires fiscaux

Demandez à Fidelity quand je recevrai mes dividendes

Demandez à Fidelity les meilleurs titres du jour

Demandez à Fidelity de lire des podcasts (Fidelity produit plusieurs séries de podcasts)

Et pour TD Ameritrade, vous pouvez dire:

Demandez à TD Ameritrade de vérifier les marchés financiers

Demandez à TD Ameritrade comment se porte le secteur de la technologie

Demander à TD Ameritrade le solde de mon compte

Demandez à TD Ameritrade une mise à jour de votre portefeuille

Demandez à TD Ameritrade de vous renseigner sur l’investissement

Vous pourrez obtenir un résumé (ou un podcast) annoncé via votre haut-parleur ou affiché dans l’application Assistant.

Si vous vous interrogez sur la vérification des stocks individuels directement via Assistant, il ne semble pas que vous puissiez le faire à partir du menu Stocks & Brokerages. Appuyez sur la sélection Actions pour accéder à la sous-section Actions du menu Vos centres d’intérêt. On ne nous a proposé aucun stock correspondant à notre intérêt.

Et si vous n’avez pas envie de fouiller dans les paramètres du compte Google, vous pouvez accéder aux intégrations via les liens ci-dessous.

Amex ajouté

Google Assistant se sépare des stocks et ajoute plus d’intégrations financières. Aux États-Unis, vous pouvez désormais vérifier votre solde et vos transactions Amex et payer vos factures. Pour associer votre compte, accédez aux paramètres de l’Assistant> Services> Finances. Ces requêtes sont prises en charge:

Quel est le solde de mon compte Amex

Vérifier mes transactions Amex

Vérifier ma facture Amex

Payer ma facture Amex

Merci, Anthony Maki!