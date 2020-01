LastPass supprime accidentellement sa propre extension de navigateur pour Chrome

LastPass s’est apparemment tiré une balle dans le pied hier et a accidentellement retiré son extension de navigateur du Chrome Web Store. Cela a rapidement conduit à la confusion et au chaos parmi les utilisateurs, qui ont commencé à se plaindre d’environ 404 erreurs lors de la tentative de téléchargement de l’extension sur leurs machines.

Environ cinq heures après que le service de gestion des mots de passe a confirmé le problème, il a finalement pu identifier le problème: quelqu’un avait apparemment retiré l’extension du magasin de Google pour les extensions Chrome.

L’extension LastPass du Chrome Web Store a été accidentellement supprimée par nous et nous travaillons avec l’équipe de Google pour la restaurer dès que possible. Merci pour votre compréhension et votre patience entre-temps.

En particulier, le problème affecte uniquement les utilisateurs qui tentent de télécharger l’extension à partir de zéro. Ceux qui l’ont déjà installé ne devraient pas être affectés, car les serveurs de LastPass eux-mêmes continuent de fonctionner, tout comme le site Web du gestionnaire de mots de passe et les applications mobiles. La société a également précisé que les données des utilisateurs n’étaient pas en danger:

Salut Fabio, correct. Veuillez noter que tout le cryptage et le décryptage se produisent localement sur votre appareil, pas sur nos serveurs. Nous n’avons pas accès à vos données sensibles. https://t.co/oPTRc16BBM ^ GD

Il y a à peine 3 heures, la société a publié une autre mise à jour précisant qu’elle avait soumis à nouveau l’extension au Chrome Web Store et attendait maintenant la fin du processus d’examen de Google avant de pouvoir la publier à nouveau.

En attendant, LastPass suggère d’utiliser le site Web ou les applications mobiles pour accéder à vos mots de passe et informations d’identification enregistrés. Cela peut ne pas être aussi pratique que de les avoir remplis automatiquement par l’extension, et vous devrez les copier / coller ou les saisir manuellement, mais au moins vos données sont sécurisées.

