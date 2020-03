L’augmentation des douanes pousse Apple à augmenter les prix des iPhones en Inde

Apple a annoncé des augmentations de prix pour un certain nombre de modèles d’iPhone en Inde. Rapportée par LiveMint, la société a annoncé les hausses après avoir commencé à payer une augmentation des droits de douane pour vendre le téléphone dans le pays.

L’iPhone 11 Pro Max aura désormais un prix de départ de ₹ 1,11,200 pour le modèle 64 Go, ₹ 1,25,200 pour le modèle 256 Go, et ₹ 1,43,200 pour 512 Go. Avant que l’augmentation n’entre en vigueur, le modèle de 64 Go de l’iPhone 11 Pro Max était de 1,09000 ₹.

L’iPhone 11 Pro coûtera également plus cher, passant de ₹ 99,900 à ₹ 1,01,200 pour le modèle 64 Go. Le modèle de 256 Go est passé à ₹ 1,15,200, tandis que le modèle de 512 Go a atteint ₹ 1,33,200.

Économisez gros avec les offres VPN d’ExpressVPN, PureVPN, Surfshark et plus

L’iPhone 8 a également vu son prix augmenter, le modèle 64 Go de l’iPhone 8 Plus passant de 49 900 ₹ à 50 600 ₹ et le modèle 128 Go de 45 500 ₹ à 55 600 ₹.

Heureusement, les prix de l’iPhone 7, iPhone XR, iPhone 11, iPad, Apple Watch et Mac ne verront pas d’augmentation en raison du fait que ces produits sont fabriqués en Inde. Les iPhones qui ont connu des hausses de prix sont tous importés de Chine – d’où l’impact sur ces modèles.

Apple devrait ouvrir son premier magasin de vente au détail en Inde en 2021, ce qui permettra à la société d’offrir des services supplémentaires comme Today at Apple et AppleCare aux clients du pays.