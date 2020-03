Laurene Powell Jobs parle de philanthropie, de rêveurs et de Steve

Laurene Powell Jobs a accordé une interview révélatrice au New York Times, publiée vendredi. La veuve normalement privée de Steve Jobs a discuté d’un certain nombre de questions, y compris son défunt mari.

Laurene Powell Jobs explique ce que signifie vraiment mettre un brin dans l’univers

Dans la discussion fascinante, Mme Powell Jobs a discuté de sa vie avec Steve. «Je peux parler de lui pendant des heures», a-t-elle déclaré, notamment parce que «j’ai grandi avec lui».

Un apprentissage profond que j’ai tiré de lui est que nous n’avons pas à accepter le monde dans lequel nous sommes nés comme quelque chose qui est fixe et imperméable. Lorsque vous zoomez, ce ne sont que des atomes comme nous. Et ils bougent tout le temps. Et grâce à l’énergie et à la force de la volonté, de l’intention et de la concentration, nous pouvons réellement le changer. Déplacez-le.

Mme Powell Jobs pensait également que le mantra très cité du cofondateur d’Apple, «mettre une brèche dans l’univers», avait été mal interprété. Elle a expliqué:

Il y voyait «Nous sommes capables, chacun de nous, de manipuler les circonstances».

Ailleurs dans l’interview, Mme Powell Jobs a discuté du travail qu’elle fait avec son Emerson Collective, ainsi que de ses presque deux décennies d’efforts pour réformer Dreamers. Elle a dit que «les obstacles qui sont jetés sur le chemin des communautés pauvres, comme le manque d’accès aux services financiers et aux services de santé. Tout cela doit être abordé de manière holistique, et c’est pourquoi nous avons commencé à construire une organisation matricielle. “