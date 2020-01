L’avenir des écouteurs sans fil a besoin d’une connexion plus solide, et non d’une suppression du bruit

Je porte à la fois un Android et un iPhone, mais je ne garde qu’un seul casque sur moi. Lorsqu’il était temps de passer au sans fil, j’ai essayé plusieurs paires différentes et j’ai fini par m’installer sur un ensemble d’AirPods. Je les aimais surtout – au passé, parce que je les ai fait passer dans la machine à laver et ils sont morts. C’est un problème que les écouteurs sans fil devront résoudre, et je soupçonne que la véritable imperméabilité arrivera finalement aux écouteurs, mais pour l’instant je suis sur le marché pour une nouvelle paire et le timing ne pourrait pas être meilleur … ou pire.

Avec CES 2020 derrière nous, nous avons vu tant de nouvelles paires d’ensembles sans fil dans la nouvelle catégorie que nous appelons True Wireless Earbuds. Suivant les traces d’AirPods Pro d’Apple, le fil conducteur de tous les nouveaux écouteurs semble être la suppression active du bruit (ANC). Panasonic a affirmé que ses écouteurs étaient en tête de la catégorie des prouesses d’annulation du bruit. C’est une affirmation douteuse, car les écouteurs ne pourront jamais vraiment bloquer et annuler le bruit comme de bons écouteurs intra-auriculaires. Lorsque vous êtes dans un avion, la tête appuyée contre le fauteuil et les moteurs faisant vibrer tout votre corps, même les meilleurs écouteurs antibruit ne sauveront pas vos oreilles de la fatigue comme un plus grand ensemble de canettes.

Pourquoi dérange-t-on avec la suppression du bruit sur les vrais écouteurs sans fil? La fonctionnalité et le formulaire ne correspondent pas.

Pourquoi dérange-t-on avec la suppression du bruit sur les vrais écouteurs sans fil? La fonctionnalité et le formulaire ne correspondent pas. Tout d’abord, l’ANC est un gros drain de batterie. Lorsque les écouteurs antibruit étaient câblés, ils avaient toujours besoin de leur propre batterie pour fonctionner. Quel chef de produit a examiné de minuscules petits écouteurs, avec leurs minuscules petites batteries qui peuvent à peine durer pendant un long jogging, et a décidé d’ajouter la plus grande fonctionnalité de consommation d’énergie imaginable?

L’ANC a-t-il même un sens sur les vrais écouteurs sans fil? Les cas d’utilisation des écouteurs ne semblent pas nécessiter un niveau de silence technique. Lorsque vous utilisez les écouteurs, vous voudrez probablement entendre le type de bruit de bloc de casque ANC, comme les sons de voiture. Si vous les utilisez dans les trains et les avions, la suppression du bruit sera certainement agréable, mais vous pourriez bénéficier des mêmes avantages avec des écouteurs avec une fermeture hermétique et vous épargner une certaine autonomie.

Je comprends les avantages des autres fonctions d’économie d’énergie comme un moniteur de fréquence cardiaque et un accéléromètre. Ce sont des fonctionnalités de fitness solides qui vous permettent de laisser un autre équipement à la maison. L’avantage global vaut la décharge de la batterie.

L’annulation du bruit sur les écouteurs, d’autre part, semble être une fonctionnalité ajoutée car elle était technologiquement possible. Les clients verront une progression naturelle des canettes grand public qui ne comportent pas d’annulation de bruit aux écouteurs avancés qui sont plus puissants et font plus de travail. Si Apple va fabriquer un AirPod “Pro”, que pourrait ajouter la société en plus de l’annulation du bruit? L’ANC est une nécessité si vous devez vendre plus d’écouteurs à des personnes qui en possèdent déjà.

Que diriez-vous d’améliorer la réception? Que diriez-vous d’améliorer le signal entre le téléphone et les écouteurs? Le Bluetooth est une technologie terrible. Il fonctionne à faible puissance dans une gamme de fréquences facilement bloquée par le corps humain. Bluetooth a du mal à pénétrer l’eau, et nous sommes principalement de l’eau. Lorsque nous portons un téléphone d’un côté de notre corps, il ne peut souvent pas transmettre directement à un appareil de l’autre côté.

J’ai essayé les meilleurs écouteurs véritablement sans fil sur le marché, et ils ont tous des problèmes de connexion. Ils bégaient et découpent tous et ont des problèmes de fiabilité qui seraient complètement inacceptables sur la plus petite paire d’écouteurs filaires. Les fabricants ont travaillé pour résoudre ce problème grâce à diverses techniques qui permettent aux écouteurs de se parler et de synchroniser la musique entre vos oreilles, où la distance de connexion est plus courte. Pourtant, l’expérience est misérable.

Une mauvaise expérience d’écouteurs sans fil est vraiment agitée. Il est assis dans un train en essayant de rester immobile parce que vous avez trouvé la position corporelle parfaite pour maintenir un contact fluide. Il s’agit de décider de quitter ou non votre run car la chanson continue de se couper toutes les quelques mesures. Il met deux écouteurs dans votre tête et n’entend que de la musique de celui qui se trouve du même côté de votre corps que votre téléphone.

Nous avons besoin d’une meilleure solution de connexion. Nous avons besoin de sérieuses améliorations de Bluetooth qui tiennent compte des accessoires portés sur le corps. Nous devons améliorer la fiabilité et la connectivité au point qu’ils ne sont même pas une réflexion après coup – ils n’y sont pas du tout pensés. Les écouteurs Bluetooth doivent simplement fonctionner à chaque fois et ils doivent fonctionner de manière cohérente jusqu’au moment où nous les enlevons, sans interruption. Nous ne sommes même pas encore proches de cette norme.

Les écouteurs sans fil sont l’avenir, et plus tôt que prévu, ils peuvent être la seule option pour écouter. Nous devons établir des priorités pour ce dont nous avons besoin dans les vrais écouteurs sans fil, et l’annulation active du bruit n’est-ce pas. Nous avons besoin d’une plus longue durée de vie de la batterie. Nous avons besoin d’une durabilité améliorée et d’un processus pour réparer les écouteurs cassés. Surtout, nous devons améliorer la technologie qui relie nos téléphones à nos oreilles. À l’état de l’art, la connexion est toujours terrible et les fabricants nous aident à entendre moins quand nous avons besoin d’en entendre beaucoup plus.