Le 5G Wireless possède en fait 3 bandes – comment cela affecte le prochain iPhone

En 2018, j’ai écrit une introduction sur la conception initiale du sans fil 5G, ses caractéristiques et ses performances. Cette discusion concernait ce que l’on appelle maintenant «la bande 5G à ondes hautes mm». Cela signifie, bien sûr, des longueurs d’onde de quelques millimètres. Les débits potentiels sont environ 10 fois supérieurs à ceux de la 4G / LTE. Voir:

Depuis lors, les choses ont un peu changé. À savoir, la FCC a approuvé deux nouvelles bandes 5G de fréquence inférieure, de vitesses inférieures mais d’une couverture géographique plus large. En effet, les ondes millimétriques ne parcourent pas de grandes distances et sont facilement absorbées par les arbres et les murs solides dans les maisons et les bâtiments. mmWave 5G n’est pas vraiment adapté aux régions rurales, même suburbaines. Il fonctionne mieux dans les centres-villes où il existe de nombreuses possibilités pour les répéteurs «à petites cellules» et les courtes distances de visibilité.

Sachant cela, T-Mobile, par exemple, s’est concentré sur sa «bande 5G basse bande». Il y a un léger avantage de vitesse par rapport à la 4G / LTE, mais la longueur d’onde d’un demi-mètre (600 MHz) parcourt des kilomètres à travers les murs et le mauvais temps.

Les transporteurs

Chaque opérateur a sa propre stratégie de déploiement, invoquant différentes bandes en séquence. Verizon et AT&T ont commencé avec mmWave 5G à grande vitesse dans les grandes villes pour leurs grandes entreprises. Sprint et T-Mobile fonctionnent, principalement avec la bande moyenne et la bande basse (600 MHz) respectivement pour les consommateurs.

Étant donné qu’aucun smartphone actuel ne prend en charge les trois bandes, les smartphones 5G actuellement disponibles ne prennent en charge que les bandes prises en charge par l’opérateur. Cela devra changer dans le temps à mesure que les porteuses ajouteront des capacités dans toutes les bandes. CNBC écrit.

La 5G est en quelque sorte un gâchis pour les consommateurs en ce moment. Mais cela pourrait bientôt changer. Le 11 février, Samsung présentera ses nouveaux téléphones Galaxy, qui devraient prendre en charge toutes les saveurs de la 5G. Apple devrait également prendre en charge les trois dans ses iPhones haut de gamme en septembre. Ces lancements, entre autres, élimineront beaucoup de confusion, car les consommateurs obtiendront simplement des vitesses très rapides lorsqu’ils sont proches de mmWave et des vitesses légèrement plus rapides lorsqu’ils ne le sont pas.

Cela explique pourquoi Apple a été heureux d’attendre jusqu’à l’automne 2020. (Peu importe la disponibilité des puces multi-bandes.) Vous avez peut-être lu des critiques concernant le retard d’Apple en 5G, mais cela n’aurait vraiment pas de sens pour Apple enverra un iPhone avec seulement un ou deux des trois bandes 5G. Maintenant, il y a de fortes chances que l’iPhone 12 d’Apple prenne en charge les trois bandes 5G standard de tous les opérateurs.

Opportunité et confusion

Il est important de comprendre que ces fréquences approuvées par la FCC sont un compromis entre la vitesse (10x 4G / LTE) et la portée (blocs par rapport aux kilomètres). Cela signifie qu’il n’y aura pas de fin d’opportunité pour le battage publicitaire et la confusion des consommateurs. Certains pourraient même prétendre, égoïstement, que la 5G à bande basse de 600 MHz n’est pas vraiment la 5G.

En dernière analyse, la vraie question est de savoir avec quelle élégance Apple implémente les problèmes plus larges de la 5G: coordination avec les opérateurs, conception de l’antenne, durée de vie de la batterie, latence du signal, interaction RF-bio, etc. Le mantra d’Apple continuera à être “ça marche juste.”