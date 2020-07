Le bégaiement et le décalage, mais ruinent l’alternative bon marché de Galaxy Note de LG

Cette histoire a été initialement publiée 2020/06/20

8 h 00 PDT le 20 juin 2020 et dernière mise à jour 2020/07/04

7 h 59 PDT le 4 juillet 2020.

Si vous êtes déjà allé dans un magasin de transport prépayé en Amérique, il y a de fortes chances que vous ayez vu un téléphone LG particulier: le Stylo. Autant que LG a du mal à gagner en notoriété pour son smartphone haut de gamme (même si certains d’entre eux sont totalement décents), le Stylo est resté scandaleusement populaire auprès des consommateurs et en est maintenant à sa sixième génération. J’ai examiné le Stylo 5 lors de sa sortie l’année dernière, et je pensais que c’était une option décente pour tous ceux qui recherchent un appareil de style Galaxy Note avec un budget limité.

LG a maintenant sorti le Stylo 6, et l’a équipé d’un écran de 6,8 pouces vraiment énorme, Android 10, et du même stylet capacitif (par rapport au stylet numériseur sur les notes de Samsung) comme d’habitude. Cependant, la dernière entrée est un produit beaucoup plus faible que le Stylo 5, probablement en grande partie à cause de la décision d’utiliser un chipset MediaTek par rapport au Snapdragon dont la dernière version était équipée (lire: ce téléphone est lent).

Design, matériel, contenu de la boîte

Le LG Stylo 6 est grand. Genre, vraiment gros. À 6,74 pouces de hauteur et 3,06 pouces de large, il est plus grand que le Galaxy Note10 + de Samsung (6,39 x 3,04 « ) et même le gargantuesque le Galaxy S20 Ultra (6,57 x 2,99 »). Il s’agit du plus grand téléphone vendu par un opérateur aux États-Unis aujourd’hui. Personnellement, je ne suis pas un fan des téléphones géants car l’utilisation à une seule main devient impossible, mais c’est entièrement subjectif.

L’écran est un écran LCD IPS de 6,8 pouces (diagonale) 2460×1080, avec suffisamment de couleurs et de contraste pour un appareil économique. Il y a un effet d’ombre autour de l’encoche de l’appareil photo, mais chaque téléphone avec un écran LCD et une découpe d’appareil photo a le même problème à des degrés divers. En parlant de l’encoche de la caméra, c’est certainement du côté le plus grand, mais je ne suis pas trop inquiet de la perte d’espace d’écran avec un affichage aussi massif.

Le Stylo 6 suit une tendance aggravante dans les téléphones économiques en utilisant un plastique texturé pour imiter l’apparence et la sensation du verre. Cette finition brillante fait du boîtier arrière un aimant pour les empreintes digitales et les taches. Les bords du téléphone ont également cette même texture, ce qui rend le téléphone plutôt glissant. Aussi comique que le Stylo 6 soit déjà, acheter un étui qui offre plus d’adhérence est probablement une bonne idée. Le capteur d’empreintes digitales du Stylo n’a généralement pas eu de problèmes de lecture pour moi, mais il est placé si haut sur le téléphone que j’ai parfois dû repositionner ma main pour l’atteindre.

Le bouton d’alimentation se trouve sur le bord droit du Stylo 6, tandis que le côté gauche a des commandes de volume, un emplacement combiné pour carte microSD et carte SIM et un bouton Google Assistant dédié. Malheureusement, bien que vous puissiez désactiver le bouton Assistant si vous le souhaitez, il n’y a aucun moyen de le re-mapper pour effectuer d’autres fonctions. Google Assistant est déjà assez facile à ouvrir à partir de la barre de navigation, il aurait donc été bien d’utiliser le bouton pour ouvrir des applications, contrôler la lecture de musique ou comme touche d’obturateur pour l’appareil photo.

Au bas du Stylo 6, vous trouverez un seul haut-parleur, un port USB Type-C pour le chargement, une prise casque (prenez cela, Galaxy S20) et le stylet très important. Contrairement au Stylo 5 de l’an dernier, le stylet est maintenant à ressort (fantaisie!) Comme le Galaxy Note, donc pousser la fin avec votre doigt le fera sortir. Il s’agit d’une véritable amélioration, et c’est assez déconcertant qu’il ait fallu autant de temps à LG pour le faire, bien que mes ongles soient néanmoins reconnaissants.

Le stylet du Stylo est toujours capacitif, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’électronique interne pour le rejet de la paume, la sensibilité à la pression et d’autres fonctionnalités que vous pourriez trouver sur les téléphones Galaxy Note. C’est juste un simple stylo en métal avec une pointe à bille.

Dans la boîte, vous obtenez le Stylo 6, un adaptateur mural, un câble USB Type-C et divers manuels d’instructions. La brique d’alimentation incluse est étiquetée « Charge rapide », mais lors de mes tests, la vitesse de charge semblait être maximale à 9 W. LG affirme que le Stylo 6 fonctionne avec la norme de charge « PumpExpress 2.0 » de MediaTek, qui n’est pas aussi populaire que la livraison d’alimentation USB ou la charge rapide Qualcomm, donc il n’y a pas autant d’adaptateurs et de batteries qui prennent en charge la technologie. Cependant, j’ai pu atteindre la même vitesse de 9 W avec mes accessoires Qualcomm QuickCharge.

Performance, logiciel, autonomie de la batterie

L’an dernier, Stylo 5 était équipé d’un processeur Snapdragon 450, qui n’était certainement pas la puce la plus rapide au monde, mais c’était suffisant pour offrir une bonne expérience avec la plupart des applications. Cette année, LG est passé à un processeur MediaTek Helio P35, qui est censé être plus rapide que le SD450 sur papier, mais nous savons que cela ne signifie pratiquement rien avec une puce MediaTek. Mais que ce soit le commutateur du fabricant de chipset ou l’optimisation logicielle de LG (ou les deux?), Le Stylo 6 a de sérieux problèmes de performances.

Le Stylo 6 fonctionne parfois aussi bien que n’importe quel téléphone économique que j’ai utilisé, puis – sans raison apparente – il ralentit souvent au point d’être légitimement insupportable. Aucun téléphone Android n’est totalement exempt de problèmes de performances; par exemple, cela peut prendre quelques secondes pour rattraper les notifications après avoir été en mode veille, et la rotation de l’écran peut entraîner la perte d’images et le bégaiement de l’interface utilisateur. Sur le Stylo 6, ces actions prennent beaucoup plus de temps que sur d’autres téléphones économiques. L’incohérence dans les performances est le pire, car je suis souvent laissé attendre une seconde ou deux en me demandant si une pression sur un bouton ou un geste de navigation a effectivement été enregistré.

Mis à part les performances, l’expérience logicielle n’est pas vraiment un sujet de préoccupation. Il est basé sur Android 10, vous obtenez donc la nouvelle navigation gestuelle de Google, des contrôles de confidentialité améliorés et un mode sombre universel, mais le skin personnalisé de LG est un étrange mélange de One UI de Samsung et d’iOS d’Apple. Je suis heureux de voir que LG a ajouté une planification pour le mode sombre.

Tout comme le Stylo 5 de l’an dernier, il existe une poignée de fonctionnalités logicielles conçues pour le stylet. Lorsque vous sortez le stylet du téléphone, une barre d’action apparaît avec des options pour créer un nouveau mémo, capturer une partie de l’écran sous forme de GIF, dessiner sur une capture d’écran, etc. Même ici, cependant, le décalage était un bug: le menu du stylet prenait souvent plus d’une seconde pour apparaître une fois le stylet hors du téléphone. Que ce soit à cause des problèmes de performances générales du téléphone ou de la détection du stylet interne n’était pas clair.

La durée de vie de la batterie, au moins, est très solide. Je pourrais obtenir environ deux jours d’utilisation régulière du Stylo 6, grâce à sa grande batterie de 4000 mAh et à son processeur basse consommation.

Échantillons de caméra

Le Stylo 6 dispose de deux caméras arrière: un objectif principal 13MP f / 1.8 et un ultra-large 5MP f / 2.2. Il y a aussi un capteur de profondeur 5MP, qui est censé être utilisé pour améliorer le mode portrait.

L’appareil photo principal peut capturer des photos décentes, si vous avez suffisamment de lumière, bien que l’équilibre des couleurs ne soit pas parfait. Par exemple, sur la dernière photo, le ciel est presque entièrement blanc. Pas le pire appareil photo pour un peu plus de 200 $, cependant.

La gauche: Appareil photo ordinaire; Droite: Appareil photo ultra large

L’appareil photo ultra-large, malheureusement, n’est pas très bon. Il n’y a tout simplement pas assez de résolution pour capturer une image de qualité et les photos prises avec celle-ci sont extrêmement granuleuses. C’est à peu près seulement là, donc LG peut dire que le Stylo 6 a deux caméras arrière (ou trois, si vous incluez le capteur de profondeur qui ne capture pas réellement les images).

Devriez-vous l’acheter?

Non. Le Stylo 5 de l’année dernière était un choix décent si vous vouliez vraiment un téléphone Android économique avec un stylet, mais le Stylo 6 est beaucoup plus difficile à recommander. Le stylet est soigné, et il a un écran énorme si vous y êtes, mais le processeur Helio P35 dans ce téléphone (et peut-être le manque d’optimisation logicielle de LG) rend le Stylo 6 frustrant à utiliser. Il existe de nombreux autres téléphones dans la gamme de prix de 200 $ qui fonctionneront beaucoup mieux, comme le Moto G Fast.

LG a également une concurrence pour les téléphones à stylet à petit budget en 2020. Le stylet Moto G vient de sortir aux États-Unis, sera probablement équipé d’Android 11 un jour (mise à jour: le Stylo 5 reçoit Android 10, donc il y a de l’espoir pour les Stylo 6 et A11) et est beaucoup plus rapide et réactif. Bien qu’il soit beaucoup plus cher à 300 $, c’est un téléphone tellement meilleur que vous seriez stupide de choisir le Stylo 6 juste pour économiser 80 $. Le Moto G Stylus est également disponible dès maintenant en tant qu’appareil déverrouillé qui fonctionne sur tous les principaux transporteurs américains, tandis que le Stylo 6 n’est actuellement vendu que chez certains transporteurs prépayés (bien qu’un modèle déverrouillé arrivera probablement dans quelques mois).

En fin de compte, je ne vois pas vraiment de raisons impérieuses pour la plupart des gens d’acheter le LG Stylo 6. Peut-être que si vous pouvez obtenir une offre exceptionnellement bonne sur un (comme, gratuit), ce téléphone vous tiendra jusqu’à ce que vous puissiez vous le permettre quelque chose de mieux. Mais les problèmes de performances sont extrêmement peu susceptibles d’être résolus par des mises à jour logicielles, et nous pensons simplement que les puces Helio économiques de MediaTek n’ont aucun sens de choisir quand les alternatives Qualcomm sont facilement disponibles au même prix (mais sans stylet). LG a raté le Stylo en 2020 – j’espère qu’ils verront l’erreur de leurs voies et corrigeront le cours à la prochaine itération.

Achetez-le si:

Vous aimez vraiment LG.

Vous pouvez obtenir le Stylo 6 avec une remise importante.

Ne l’achetez pas si:

Vous voulez un téléphone décemment rapide.

Vous n’aimez pas les téléphones massifs.