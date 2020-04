Le bénéfice net du premier trimestre 2020 de LG bondit de 21,1% sur un an, malgré la faiblesse des ventes de smartphones

Les ventes de smartphones de l’entreprise ont diminué de 34% au premier trimestre de l’année.

Que souhaitez-vous savoir

Le bénéfice d’exploitation de LG est passé à 1,09 billion de KRW (921,47 millions de dollars) au premier trimestre 2020.

La marge d’exploitation de 7,4% de la société au cours du trimestre a été la plus élevée de son histoire pour un premier trimestre.

Le chiffre d’affaires consolidé a toutefois légèrement diminué par rapport à la même période un an plus tôt.

Tout comme son compatriote Samsung, LG a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre de l’année. Malgré l’effet de COVID-19 vers la fin du trimestre, LG a affiché un bénéfice d’exploitation de 1,09 billion de KRW (921,47 millions de dollars) au cours du trimestre, soit une augmentation de 21,1% par rapport à la même période l’an dernier. LG a également réalisé une marge opérationnelle de 7,4% au premier trimestre 2020, la plus élevée de son histoire pour un premier trimestre.

Alors que le bénéfice d’exploitation a augmenté en glissement annuel, le chiffre d’affaires consolidé de LG de KRW 14,73 trillions (12,45 milliards de dollars) a été légèrement inférieur à celui de la même période l’an dernier. L’augmentation du bénéfice net est principalement attribuable aux fortes ventes de ses appareils électroménagers et de ses téléviseurs. L’activité Home Entertainment a vu son résultat d’exploitation augmenter de 31,7% en glissement annuel en raison de l’expansion de produits haut de gamme tels que les téléviseurs OLED et NanoCell.

La division des smartphones de LG a déclaré des ventes de 998,6 milliards de KRW (843,9 millions de dollars) au premier trimestre, tandis que la perte d’exploitation s’est réduite à 237,8 milliards de KRW (200,96 millions de dollars). Les ventes de smartphones ont baissé de 34% par rapport au T1 2019, principalement en raison de «ruptures d’approvisionnement de partenaires chinois. Pour atténuer l’effet du COVID-19 sur l’entreprise, LG se concentre sur l’augmentation de l’efficacité de la production et du marketing pour réduire les coûts. vu si la nouvelle philosophie de conception qu’il introduira avec le Velvet 5G le mois prochain peut aider à stimuler les ventes de smartphones au second semestre.

