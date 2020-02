Le bien-être numérique expliqué – votre téléphone et votre cerveau

Le bien-être numérique est un mouvement qui vise à contrôler la quantité de temps que nous passons devant les appareils mobiles, le Web et la technologie en général. Cela signifie reconnaître le préjudice potentiel que la dépendance excessive sur les écrans peut causer; qu’il s’agisse de raccourcir notre attention ou de nuire à notre productivité. Découvrez comment votre smartphone endommage votre cerveau pour en savoir plus.

Pour aider à limiter ces dommages potentiels, les stratégies de bien-être numérique visent à nous aider à reprendre le contrôle de l’utilisation de notre smartphone et à définir des limites utiles qui offrent de l’espace et des temps d’arrêt. La technologie elle-même n’est certainement pas «mauvaise», mais il est important que nous reconnaissions le mal potentiel que quelque chose de si répandu peut causer – et développons des stratégies pour atténuer ce risque.

Si vous acceptez que nous devrions au moins apprendre à contrôle notre utilisation des smartphones, que pouvez-vous y faire? C’est là que le bien-être numérique entre en jeu, et voici quelques-unes des stratégies que vous pouvez utiliser pour vous protéger.

Fixer un couvre-feu

Regarder des écrans bleus avant de se coucher peut augmenter le cortisol et épuiser la mélatonine, nous empêchant d’entrer dans le sommeil le plus profond possible. Cela peut même être un facteur majeur contribuant à l’insomnie.

Cela peut même être un facteur majeur contribuant à l’insomnie.

Une solution simple consiste à définir une heure limite pour l’utilisation du smartphone, peut-être 30 minutes avant de frapper le foin. Cela donne à votre cerveau une chance de s’installer et vous permet de tomber plus facilement dans un sommeil plus profond.

Filtres à lumière bleue

L’alternative légèrement inférieure à simplement éteindre votre téléphone avant de vous coucher est d’entrer en mode nuit. Ce mode a des noms différents selon votre smartphone et votre système d’exploitation, mais généralement, il fonctionne de la même manière dans tous les cas. Le mode nuit déplace votre écran vers une teinte légèrement plus chaude et réduit la quantité de lumière bleue de nos téléphones, modifiant subtilement l’impact qu’il a sur le cerveau.

Lisez aussi: Utilisez un filtre de lumière bleue sur votre téléphone? Vous voudrez peut-être envisager d’arrêter.

Cela dit, une étude réalisée en 2019 par l’Université de Manchester a révélé que la lumière bleue n’est en fait pas le pire délinquant en termes de cortisol. En d’autres termes: cette méthode peut ne pas fonctionner du tout!

Activer les niveaux de gris

Une stratégie pour lutter contre la dépendance aux smartphones consiste à activer les niveaux de gris. Selon l’ancien éthicien du design Tristan Harris, cela peut réduire la boucle de rétroaction fournie par nos téléphones et limiter les effets de la dopamine. Cela rend également le téléphone moins attrayant, ce qui signifie que nous serons moins susceptibles de vouloir l’utiliser à moins que nous ayons quelque chose d’important à faire.

La plupart des téléphones Android vous permettent de passer en niveaux de gris via le menu Accessibilité.

Lisez aussi: La mise à jour du bien-être numérique apporte une bascule rapide des paramètres pour les niveaux de gris, un raccourci d’application

Passer à la basse technologie

Ou que diriez-vous d’aller plus loin et de passer à un téléphone en niveaux de gris par défaut? Comme un vieux Nokia 3210? Non seulement cela a une sorte d’ambiance hipster chic, mais cela vous coupera également complètement de la plupart des applications les plus addictives.

La question est de savoir si vous pourrez vivre sans Google Maps et WhatsApp. Mais vous pourriez toujours faire ce que vous faites pendant quelques jours de la semaine?

À défaut, vous devriez également envisager d’utiliser un Kindle lorsque vous souhaitez lire sans distraction, ou un appareil comme The Traveler pour écrire. Ceux-ci tournent un manque de fonctionnalités dans leur caractéristique principale, nous permettant de rester concentrés sur le travail / la lecture que nous faisons, et sans interruptions ni écrans lumineux.

Suivi de l’utilisation des applications

Il y a un dicton qui dit “ce qui est suivi, s’améliore”. En d’autres termes, nous sommes nombreux à ne pas modérer l’utilisation de nos applications simplement parce que nous ne sommes pas tout à fait conscients de l’ampleur du problème.

En faisant un effort pour surveiller le temps que nous passons à utiliser des applications spécifiques, nous pouvons trouver des moyens de réduire. Nous pourrions même décider d’aller complètement à froid et de supprimer des applications comme Facebook. Je connais beaucoup de gens qui ont franchi ce pas.

De même, il est également recommandé de garder un œil sur le temps d’écran général et l’utilisation du téléphone pour un meilleur bien-être numérique.

Notifications de blocage

Même si vous ne supprimez pas les applications ou ne limitez pas votre utilisation, vous souhaiterez peut-être au moins désactiver les notifications. Cela peut vous aider à éviter les interruptions, tout en vous permettant de décider de la fréquence à laquelle vous souhaitez interagir avec une application – plutôt que l’inverse.

Certaines personnes trouvent également que l’utilisation d’une montre intelligente peut être un outil utile pour garder leurs smartphones dans leurs poches. Mais que ce soit simplement échanger un vice contre un autre est à débattre.

Avoir une désintoxication numérique

Si la réduction ne suffit pas à tuer votre dépendance, vous pourriez avoir besoin d’une cure de désintoxication complète. Cela peut signifier passer une semaine ou plus sans utiliser de technologie, et beaucoup de gens disent que c’est une expérience enrichissante et rajeunissante.

Si vous voulez un peu d’aide pour commencer, vous pouvez toujours consulter DigitalDetox.com. Cette entreprise organise des événements, collationne des études et fait généralement flotter le drapeau pour la désintoxication.

Trouvez des activités pour équilibrer l’utilisation de votre smartphone

Enfin, pensez à l’autre moitié de l’équation: que faites-vous du reste de votre temps pour essayer de contrer les effets de l’utilisation de votre smartphone?

Par exemple, si vous pensez que la navigation sur le Web réduit votre capacité d’attention, vous pouvez alors choisir de consacrer un peu plus de temps à la lecture de livres ou à d’autres tâches. Vous pourriez également faire un effort pour passer du temps de qualité vraiment relaxant.

Mieux encore, apprenez un peu sur la pleine conscience ou essayez la méditation. Ces pratiques vous aideront à concentrer votre attention et à devenir plus conscient de ce que fait votre cerveau tout au long de la journée. La méditation n’est rien de plus qu’une attention exercée, et c’est à bien des égards l’antidote parfait à nos modes de vie modernes.

Une brève introduction au bien-être numérique de Google

Le bien-être numérique est également le nom d’une application spécifique de Google qui vise à vous aider à utiliser bon nombre de ces stratégies.

Bien que cette application ne prenne pas en charge tous les appareils, elle est intégrée dans les téléphones avec Android Pie ou version ultérieure. Pour le trouver, vous devrez regarder dans les paramètres et faire défiler la page jusqu’à «Bien-être numérique et contrôle parental». S’il n’est pas installé sur votre téléphone, vous pourrez peut-être l’obtenir sur le Play Store.

L’application vous montrera combien de fois vous utilisez des applications spécifiques, mais elle fait beaucoup plus que cela avec des paramètres spéciaux comme un mode de mise au point qui aide à réduire les distractions et un mode de réduction qui passe automatiquement en niveaux de gris à un certain moment. Vous pouvez également limiter la durée pendant laquelle vous pouvez utiliser des applications spécifiques (de sorte que vous ne pouvez pas ouvrir Facebook plus de 20 minutes par jour, par exemple), et vous pouvez suspendre ou restreindre les notifications au cas par cas. base.

Plus d’applications et d’outils pour le bien-être numérique

Le bien-être numérique semble être au cœur des préoccupations de Google en ce moment, et il expérimente actuellement d’autres solutions. «Postbox», par exemple, conservera vos notifications jusqu’à un moment que vous aurez préalablement accepté. “Desert Island” vous limite aux applications les plus essentielles. Vous pouvez en vérifier certains sur Experiments with Google. Vous trouverez également un site Web complet contenant des conseils et des suggestions sur wellbeing.google.

Cet accent met en évidence l’importance du bien-être numérique. C’est important maintenant, mais il est probable que cela deviendra de plus en plus pressant à mesure que la technologie trouvera plus de moyens de se rendre indispensable.

Nous devons trouver des moyens de nous entraider pour éviter une dépendance excessive à l’égard de la technologie

Minimalisme numérique

Cela nous rappelle également que le bien-être numérique ne devrait pas seulement s’appliquer aux smartphones: c’est un état d’esprit que nous devons apporter à nos ordinateurs, lieux de travail et temps d’arrêt. Nous devons trouver des moyens d’aider L’une et l’autre évitez de trop vous fier à la technologie, respectez le temps et gardez à l’esprit ce que nous voulons partager en ligne.

Dans son livre Digital Minimalism, l’auteur Cal Newport suggère que nous pouvons tous bénéficier d’une approche plus mesurée et contrôlée de notre vie numérique. Il souligne que la technologie regroupe trop souvent le «bon et le mauvais», ce qui nuit à la productivité et à la tranquillité d’esprit. Le concept est maintenant en train de devenir une approche de gestion de la technologie personnelle, et c’est une approche que nous pouvons tous utiliser à notre manière. Demandez-vous si votre smartphone vous rend stressé ou surchargé de travail, et demandez-vous lequel de ces conseils pourrait vous aider à lutter contre cela.

La technologie a le véritable pouvoir de transformer le monde pour le mieux – elle l’a déjà. Le bien-être numérique nous rappelle simplement que tout progrès présente une arme à double tranchant et que nous devons procéder avec prudence.