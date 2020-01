Le Black Friday est de retour sur Amazon pour le Fitbit Inspire HR, aujourd’hui seulement – .

Si vous voulez une smartwatch solide avec les meilleures fonctionnalités de suivi de la condition physique et du sommeil, la Fitbit Versa 2 est actuellement à 20 $ de réduction sur Amazon et la Versa Lite à seulement 129,97 $ grâce à une remise de 30 $. Mais si vous ne vous souciez pas de la plupart des fonctionnalités de la montre intelligente et que vous souhaitez vous concentrer principalement sur le suivi des activités, le suivi des entraînements, le suivi de la fréquence cardiaque et la surveillance du sommeil, il existe une offre d’une journée sur Amazon dont vous devriez certainement profiter. Le moniteur de fréquence cardiaque et de fitness Fitbit Inspire HR de 100 $ est en vente au prix de 69,95 $ sur Amazon, ce qui ramène la remise importante du Black Friday pour une seule journée. Vérifiez-le certainement.

Voici quelques informations supplémentaires sur la page du produit:

Utilisez la fréquence cardiaque 24h / 24 et 7j / 7 pour suivre plus précisément les calories brûlées, la fréquence cardiaque au repos et les zones de fréquence cardiaque pendant les entraînements

Suivez l’activité toute la journée, y compris les pas, la distance, l’activité horaire, les minutes actives et les calories brûlées. La bande Fitbit Inspire est faite d’un matériau élastomère flexible et durable similaire à celui utilisé dans de nombreuses montres de sport, et se fixe avec une cheville et une boucle

Suivez automatiquement le sommeil, et grâce à la fonction de fréquence cardiaque, obtenez plus d’informations sur vos phases de sommeil léger, profond et REM

Profitez jusqu’à 5 jours de batterie pour une progression quotidienne sans charge constante. Varie selon l’utilisation et d’autres facteurs. Temps de charge (0100 pour cent): 2 heures

Enregistrez automatiquement et facilement des entraînements comme des promenades, de la natation et des balades à vélo en un clin d’œil avec SmartTrack. Stocke les données de fréquence cardiaque à 1 seconde d’intervalle pendant le suivi de l’exercice et à 5 secondes d’intervalle toutes les autres fois

Émetteur-récepteur radio: Bluetooth 4.0. Fitbit Inspire et Inspire HR sont étanches à 50 mètres. Nous ne recommandons pas de porter Inspire ou Inspire HR dans un bain à remous ou un sauna. Température de fonctionnement: 14 degrés à 113 degrés Fahrenheit. Altitude de fonctionnement maximale: 28 000 pieds

