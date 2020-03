Le BOE chinois pourrait fournir l’écran OLED pour l’iPhone 12 de 5,4 pouces

La rumeur veut que l’iPhone 12 existe en trois tailles différentes – un modèle de 5,4 pouces, deux modèles de 6,1 pouces et un modèle de 6,7 pouces. Maintenant, il semble qu’au moins l’un des téléphones ait un fabricant possible pour son affichage.

Selon un nouveau rapport de DigiTimes, le fabricant chinois d’affichage BOE s’est associé au fabricant d’écrans tactiles General Interface Solutions pour essayer de gagner Apple et fournir l’écran OLED pour l’iPhone 12 de 5,4 pouces.

Selon les rumeurs, Apple publierait quatre modèles d’iPhone 12 cet automne, selon l’analyste de la chaîne d’approvisionnement Ming-Chi Kuo. Chaque appareil devrait comporter des écrans 5G, OLED et arborer une nouvelle conception similaire à celle de l’iPhone 4.

Un iPhone 12 de 5,4 pouces marquerait le plus petit écran cranté qu’Apple ait encore livré. Le plus petit écran cranté actuel, en comparaison, est l’iPhone 11 Pro de 5,8 pouces. En raison de son écran cranté, un iPhone 12 de 5,4 pouces aurait une empreinte encore plus petite que l’iPhone 8.

Un affichage plus petit sur un écran plus riche en fonctionnalités serait apprécié par beaucoup, car il y a toujours une énorme demande des clients pour l’iPhone 9, le successeur de l’iPhone SE bien-aimé.

Cela dit, l’iPhone de 5,4 pouces devrait être traité plus comme un appareil de milieu de gamme et manquera très probablement de fonctionnalités telles que le système à triple caméra et les nouveaux capteurs de temps de vol attendus dans les modèles haut de gamme.