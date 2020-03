Le bogue de Google Messages supprime les textes des utilisateurs

L’application Google Messages est devenue l’application de messagerie préférée pour de nombreuses personnes à travers le monde, mais il semble que certains utilisateurs signalent un bug assez grave.

Les utilisateurs du forum d’assistance Google Messages ont noté que leurs messages texte disparaissaient sans explication (grâce au lecteur Android Authority Michael!). Le fil remonte à janvier 2019, mais les utilisateurs ont publié des plaintes aussi récemment que ce mois-ci.

Les utilisateurs signalent avoir vu du texte glitch, des messages de certains contacts étiquetés à tort comme provenant d’un autre contact et l’application se bloquer avant de perdre tous les messages texte.

Les solutions suggérées incluent une réinitialisation d’usine et une restauration des données, le passage à une autre application de texte, la désinstallation des messages via le Play Store (donc retour à la version préinstallée) et l’effacement du cache / stockage de l’application. Mais il semble que chaque solution ait des chances de succès variables.

Il convient également de noter que le problème ne se limite pas à un téléphone spécifique, bien que la série Moto G7 semble beaucoup apparaître. Les autres appareils concernés par le bogue Google Messages incluent le HTC One, la série Huawei P20, le LG G8, le Moto G5 Plus, le Pixel XL, le Pixel 2 et le Pixel 3.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons des textes disparaître dans l’application Messages, car certains propriétaires de Pixel 3 ont déjà souffert de ce problème en 2018. J’espère que c’est un problème similaire et que Google travaille sur un correctif, mais il a dépassé un depuis le premier signalement du problème.

Nous avons contacté Google pour obtenir des commentaires sur le bogue Google Messages et nous mettrons à jour l’histoire si / quand ils nous reviendront. Avez-vous remarqué ce problème? Donnez-nous ensuite les détails (par exemple, le modèle de l’appareil et le marché) dans les commentaires ci-dessous.