Le bouton de modification de Twitter ne se produit pas cette année, et probablement jamais

Un bouton de modification Twitter serait facilement supérieur à tout sondage pour la nouvelle fonctionnalité la plus demandée sur le réseau social. Mais le PDG Jack Dorsey dit que cela ne se produira pas cette année, et il a expliqué pourquoi dans une nouvelle vidéo Q & A…

Nous l’avons tous fait: nous avons posté un tweet et littéralement quelques secondes plus tard, nous avons repéré une faute de frappe, un lien oublié ou un autre problème que nous aimerions pouvoir corriger rapidement.

Cette expérience a conduit d’innombrables utilisateurs de Twitter à demander un bouton de modification, même si ce n’est que pour une durée très limitée.

Dorsey explique que la raison pour laquelle l’édition n’a jamais été proposée depuis le début était une simple question technique: vous avez initialement tweeté via SMS, et une fois qu’un message texte a été envoyé, il n’y avait aucun moyen de le rappeler. Cette raison n’est plus qu’une note de bas de page historique, mais il dit que la société voulait “préserver cette ambiance”. Et non, nous ne savons pas non plus ce que cela signifie.

Il explique que le problème clé est les retweets. Si les modifications sont autorisées, quelqu’un pourrait retweeter quelque chose, et l’auteur pourrait alors modifier le tweet pour dire quelque chose de complètement différent.

Une solution courante suggérée à cela a été de n’autoriser que les modifications immédiates – celles effectuées en quelque chose comme 30 secondes à une minute. Dorsey dit que c’est moins problématique, mais qu’il faudrait quand même que le service retarde la publication du tweet pour cette période, ce qui serait délicat pour un service qui exige parfois de l’immédiateté, comme dans les dernières nouvelles.

Néanmoins, il ne semble pas que cela devrait être un problème insurmontable. Par exemple, les tweets peuvent être publiés immédiatement, mais disposent d’une fenêtre d’édition de 30 secondes dans laquelle les retweets ne sont pas possibles. Ou supprimez automatiquement les retweets si le tweet est modifié.

Dorsey a dit un non catégorique à la fonctionnalité qui se produirait cette année, mais comme le note The Verge, a laissé ouverte une petite fenêtre d’espoir un peu plus tard.

“Donc, ce sont toutes ces considérations”, explique Dorsey. “Mais nous ne le ferons probablement jamais.”

Mais encore une fois, notez qu’il y a juste un filet d’ambiguïté dans ce qu’il dit (“nous ne le ferons probablement jamais”), ce qui laisse la possibilité d’activer des modifications à l’avenir.

Dorsey en a brièvement excité certains lorsqu’il a déclaré qu’il était toujours possible de faire vérifier un compte pour cette coche bleue convoitée, invitant les utilisateurs à DM, le responsable des produits de l’entreprise, Kayvon Beykpour. Cependant, cela semble être une farce, comme Beykpour a édité sa biographie Twitter pour ajouter, en majuscules:

Désolé, je ne suis pas le “Dieu de vérification” et je ne pourrai pas vous vérifier

Vous pouvez regarder l’intégralité des questions et réponses, organisées par Wired, ci-dessous.

