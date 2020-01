Le brevet Apple imagine un iMac fabriqué à partir d’une seule feuille de verre

Apple possède toutes sortes de brevets fantaisistes pour des appareils imaginatifs qui ne se concrétiseront probablement jamais, comme un ordinateur de bureau de type iMac entièrement en verre, qui a été partagé la semaine dernière dans un brevet publié par le United States Patent and Trademark Office.

Le brevet d’Apple décrit un appareil électronique avec une partie supérieure qui sert de zone d’affichage, une partie inférieure qui sert de zone d’entrée et une section de transition qui relie les deux moitiés pour une “surface incurvée continue entre la partie supérieure et la partie inférieure . ”

La section inférieure de l’appareil repose sur le bureau et est utilisée pour tenir les périphériques d’entrée, tandis que la plus grande surface plate sert d’écran, avec un support à l’arrière pour le soutenir et le maintenir en place. Étant donné la minceur de la conception incurvée tout en verre du Mac, le support qui le maintient en place pourrait contenir les composants nécessaires et pourrait également être positionné différemment pour régler l’angle de l’écran.

Le verre entre les deux sections de l’appareil est décrit comme flexible et capable de changer d’angle entre la zone d’affichage et la zone d’entrée. On dit que la zone d’entrée s’étend sur une partie de la zone d’affichage pour former un “affichage de type écran tactile” et des fonctionnalités telles que la charge sans fil pour d’autres appareils ou des capacités de transfert de données pourraient être incluses.

Apple décrit séparément plusieurs modes de réalisation de la conception, dont un avec un clavier amovible et amovible qui s’adapte sur la partie inférieure de la conception en verre, ce qui, une fois en place, permet au verre de détecter les frappes.

Dispositif électronique comprenant: un élément de boîtier en verre affaissé définissant: une surface extérieure continue du dispositif électronique; et une ouverture s’étendant à travers l’élément de boîtier en verre affaissé; une structure de support couplée à l’élément de boîtier en verre affaissé et configurée pour supporter l’élément de boîtier en verre affaissé; un affichage couplé à une partie supérieure de l’élément de boîtier en verre affaissé; et un clavier ayant: une configuration de stockage dans laquelle le clavier est positionné au moins partiellement à l’intérieur de l’ouverture; et une configuration d’utilisation dans laquelle le clavier est étendu depuis l’ouverture. Cette partie du brevet met également en évidence un appareil photo qui pourrait être intégré dans le verre de l’enceinte, en utilisant un “matériau optiquement transmissif”. Apple dit que le design décrit dans le brevet pourrait être en verre, mais le boîtier pourrait également être en plastique ou en céramique, tant que le matériau transmet la lumière.

Le matériau pour la conception pourrait avoir des caractéristiques spéciales telles que la résistance aux rayures, le support de charge sans fil, ou il pourrait permettre de détecter le toucher et la force à travers lui. Apple dit également que des capacités de détection biométrique pourraient être incluses, détectant tout, des empreintes digitales à la fréquence cardiaque, aux niveaux d’oxygénation du sang et à la température.

Parce que le brevet décrit à la fois un «appareil électronique» et un «ordinateur de bureau», il suggère que cette même conception pourrait être utilisée pour les Mac ou potentiellement un appareil iOS comme un iPad. Le brevet va dans les moindres détails sur les conceptions et fonctions possibles, et une lecture plus approfondie est disponible dans la demande sur le site Web du US Patent and Trademark Office.

Apple n’a pas repensé l’iMac depuis un certain temps, et bien que le brevet semble décrire un ordinateur de bureau de type iMac, ce n’est probablement pas la mise en œuvre que nous allons voir quand Apple lancera finalement un nouveau boîtier ‌iMac‌. Apple brevète toutes sortes d’appareils qui ne parviennent jamais à la production, mais avec le verre incurvé et les appareils pliables qui deviennent plus populaires, il est possible que nous puissions voir certaines des fonctionnalités décrites dans ce brevet à un moment donné dans le futur.

