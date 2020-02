Le brevet Apple Pencil pourrait permettre un retour haptique et une détection de l’adhérence

Un brevet d’Apple a révélé comment le crayon d’Apple pourrait un jour fournir un retour haptique aux utilisateurs, tout en mesurant votre adhérence et votre pression pour vous assurer que les vibrations ne perturbent pas votre travail.

Le brevet est intitulé «Dispositif d’entrée tactile avec rétroaction haptique» et a été publié le 18 février. Le résumé déclare:

Un dispositif d’entrée, tel qu’un stylet, peut comprendre un dispositif piézoélectrique pour fournir une rétroaction haptique et / ou détecter une entrée utilisateur. Le dispositif piézoélectrique peut être couplé à une surface intérieure d’un boîtier du stylet. Le dispositif piézoélectrique peut fournir une rétroaction haptique avec une force au boîtier lorsqu’une tension électrique est appliquée au dispositif piézoélectrique. Le retour haptique peut fournir des informations à l’utilisateur concernant le fonctionnement du stylet avec un appareil externe. Le dispositif piézoélectrique peut également produire une tension électrique lorsqu’une force d’entrée est appliquée à une surface extérieure du boîtier et transmise au dispositif piézoélectrique. La tension électrique peut être utilisée pour détecter une entrée tactile d’un utilisateur.

Selon la description:

Il existe une variété de dispositifs d’entrée portables pour détecter les entrées d’un utilisateur pendant l’utilisation. Par exemple, un stylet peut être utilisé pour fournir une entrée en contactant un panneau tactile d’un appareil électronique. Le panneau tactile peut comprendre une surface tactile qui, en réponse à la détection d’un événement tactile, génère un signal qui peut être traité et utilisé par d’autres composants du dispositif électronique. Un composant d’affichage du dispositif électronique peut afficher des éléments d’affichage textuels et / ou graphiques représentant des boutons ou icônes virtuels sélectionnables, et la surface tactile peut permettre à un utilisateur de parcourir le contenu affiché sur l’écran d’affichage. En règle générale, un utilisateur peut déplacer un ou plusieurs périphériques d’entrée, tels qu’un stylet, sur l’écran tactile selon un modèle que le périphérique traduit en commande d’entrée.

Le brevet permettrait essentiellement à l’Apple Pencil de détecter comment vous le tenez, en ajustant les commentaires fournis en conséquence. Apple a précédemment publié plusieurs brevets suggérant qu’il prévoyait d’intégrer un retour haptique dans l’appareil. En octobre, un brevet a révélé comment Apple explorait l’utilisation d’un générateur de champ magnétique pour fournir un retour haptique.

Plus récemment, en décembre, un brevet a révélé comment la rétroaction haptique pouvait être utilisée pour simuler l’écriture et le dessin sur différentes surfaces en imitant la sensation de dessiner sur du papier.