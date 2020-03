Le brevet d’Apple suggère une nouvelle approche de la confidentialité des écrans

La confidentialité est extrêmement importante sur nos smartphones, car ces appareils contiennent une tonne de contenu sensible. Mais quand nous pensons à la confidentialité, nous ne pensons pas souvent à quelque chose d’aussi simple que les gens qui regardent notre écran par-dessus notre épaule.

Maintenant, Apple a déposé un brevet auprès de l’Office américain des brevets et des marques (h / t: Apple Insider) pour une nouvelle technologie de smartphone, tablette et ordinateur portable qui pourrait arrêter les personnes curieuses sur leurs traces. Le brevet est appelé Cryptage d’affichage dépendant du regard, et il détecte essentiellement la partie de l’écran que vous regardez et masque le reste de l’affichage.

“De cette façon, seul le contenu d’affichage que l’utilisateur consulte activement est reconnaissable et compréhensible et un spectateur tel qu’un observateur indésirable regardant par-dessus l’épaule de l’utilisateur est incapable de comprendre ce qui est affiché”, lit et extrait du résumé du brevet.

En outre, Apple affirme que les zones obscurcies peuvent présenter le même aspect et la même structure que la zone d’écran que vous regardez actuellement, mais le contenu réel de ces zones sera illisible.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons une solution pour les personnes indésirables qui regardent les écrans des smartphones, car les récents smartphones BlackBerry offrent la fonctionnalité Privacy Shade. Mais la grande différence entre la solution proposée par Apple et la fonctionnalité de BlackBerry est que cette dernière solution vous oblige à déplacer votre doigt sur la partie de l’écran que vous souhaitez lire. De plus, Privacy Shade masque également le reste du contenu, ce qui pourrait attirer plus l’attention d’une personne curieuse.

Un défi potentiel pour Apple dans la fourniture de cette fonctionnalité consiste à développer une détection précise du regard. Les capteurs de smartphone sont déjà capables de détecter si vous regardez un appareil ou non (en l’utilisant pour le déverrouillage du visage), mais la détection de zones spécifiques de l’écran semble être un obstacle plus important. Nous avons déjà vu Samsung offrir la technologie Smart Scroll, qui vous permet de faire défiler les pages sans utiliser votre doigt. Mais cette fonction vous obligeait à incliner l’appareil ou votre tête pour effectuer le défilement.

Ce dépôt de brevet n’est pas une garantie que le prochain iPhone, iPad ou Macbook aura cette capacité, mais cela semble certainement être une fonctionnalité pratique. Espérons que les OEM Android développent des solutions similaires pour la confidentialité des écrans.